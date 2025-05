Karine Le Marchand brise le silence sur ses relations amoureuses

Karine Le Marchand est partout en ce moment ! À l’approche de la diffusion de sa prochaine émission Une Ambition Intime le 1er juin sur M6, l’animatrice star a ouvert son cœur dans une interview accordée à La Tribune du dimanche. Entre confessions sur sa vie amoureuse, projets pro bien dans l’air du temps et petites piques à ses ex, elle se livre sans détour.

Une Ambition Intime revient… avec du lourd !

Karine Le Marchand frappe fort pour la nouvelle édition de son émission Une Ambition Intime. Cette fois, elle a réussi à réunir quatre personnalités politiques très en vue : Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau, Jordan Bardella et Fabien Roussel. Rien que ça. Mais attention, pas question de parler exclusivement de politique !

L’idée, c’est d’explorer un angle plus sensible, plus intime, pour comprendre comment leur histoire perso a façonné leurs idées. Elle ne veut pas se contenter de livrer des portraits people classiques, mais plutôt montrer les coulisses émotionnelles qui influencent les engagements publics. On est clairement loin du plateau de Touche Pas à Mon Poste ici, ambiance confession et gros slow en fond sonore.

Donc si tu aimes les vibes confidences à la Love Island, mais version Assemblée Nationale, tu vas être servi.

Célibataire et (totalement) assumée

Quand on lui demande si elle est en couple, Karine Le Marchand répond cash : elle est célibataire, sans aucun drame ni chichis. Elle affirme vivre très bien cette situation, et surtout, elle ne cherche pas à tout prix à se recaser. Mais bon, elle reste lucide et n’oublie pas les galères qu’elle a traversées sur le plan sentimental.

Dans son interview, elle balance sur pas mal de désillusions amoureuses, entre les mecs qui mènent une double vie, ceux qui mentent ou ceux qui ne supportent pas une femme indépendante. En gros, elle a déjà eu droit à tout le best-of de la toxicité masculine. Elle avoue même en rigolant que ses amis la surnomment « la surqualifiée ». La classe ou le fardeau ? Un peu des deux, peut-être.

Et on la comprend ! Sa notoriété, sa liberté financière et son caractère bien trempé peuvent impressionner. Mais elle, elle reste fidèle à elle-même. Et franchement, ça passe crème. Girl power jusqu’au bout.

Bientôt une agence de dating 2.0 signée Karine

Cerise sur le gâteau ? Karine Le Marchand a annoncé le lancement de sa propre agence matrimoniale, mais attention, version 2024. Finies les applis swipe à l’infini et les conversations fantômes sans lendemain. Avec cette nouvelle plateforme, elle veut créer un vrai espace pour les célibataires qui en ont marre de la superficialité et qui cherchent quelque chose de vrai.

Elle parle même de gens qui « crèvent de solitude », et elle veut leur offrir un moyen de retrouver de l’espoir. Derrière ce projet, on retrouve l’humanisme qu’elle met déjà dans L’Amour est dans le Pré. Sauf que là, pas besoin d’être agriculteur pour avoir sa chance.

Une chose est sûre, Karine ne fait rien à moitié. Entre confidences cash et projets de ouf, elle reste au top de sa forme, exactement comme certains candidats de Secret Story qui reprennent le pouvoir avec panache après la réouverture de la maison.