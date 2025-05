Gilles Lellouche fait scandale pour le rôle d’Astérix et Obélix

Bonne nouvelle pour les fans de potion magique et de baffes gauloises : Astérix revient en version animée avec Le Combat des Chefs. Mais ce projet, qui sentait bon la nostalgie et le sanglier grillé, a bien failli ne jamais voir le jour. En cause ? Une demande pas banale de Gilles Lellouche, pressenti pour doubler Obélix.

Un Obélix… seulement si Chabat devient Astérix

Quand Gilles Lellouche a été contacté pour doubler le grand copain accro à la cervoise, il n’a pas fait sa star. Ce n’était ni une histoire de cachet ni de caprices d’artiste. Non, lui ce qu’il voulait, c’était un Astérix à la hauteur. Et pas n’importe lequel : Alain Chabat, s’il vous plaît.

« Sans ça, pas d’Obélix », aurait-il balancé avec une sincérité artistique désarmante. Pour lui, la magie entre Astérix et Obélix ne repose pas que sur le scénario ou les effets visuels, mais sur un véritable duo vocal. Et clairement, il ne voyait pas d’autre Astérix qu’Alain Chabat. Un peu comme si Paga partait à Ibiza sans Greg. Inenvisageable.

Pourquoi Chabat ? Tout simplement parce qu’il a déjà fait ses preuves. On se souvient tous de son interprétation culte d’Astérix dans Mission Cléopâtre (2002), réalisé par lui-même en plus. Un film devenu mythique pour toute une génération, qui lâche un « Il est où le respect ? » à la moindre occasion.

À voir AD Laurent banni de TikTok : la ministre Aurore Bergé dénonce des contenus toxiques et violents

Chabat de retour… et tout s’aligne

Problème : Alain Chabat n’était pas forcément chaud pour revenir dans le jeu. Depuis Mission Cléopâtre, il avait tourné la page Astérix. Mais l’appel de Lellouche a tout changé. En comprenant à quel point cette complicité vocale comptait pour son potentiel futur acolyte, il a fini par dire oui.

Et voilà comment le duo Chabat-Lellouche s’est formé. Une association inattendue, mais explosive ! En enregistrement, leurs échanges sont ultra fluides et leurs punchlines tombent pile comme il faut. On retrouve un peu l’énergie des vieux sketchs des Inconnus ou du palmashow, ce qui ne gâche rien.

L’alchimie qui donne vie aux personnages

Ce duo n’est pas juste une gamberge d’acteurs. C’est un véritable coup de génie. Parce qu’on le sait, dans une série culte ou un univers aussi iconique qu’Astérix, ce ne sont pas que les pif paf boum qui comptent. C’est surtout d’y croire. Et entendre Chabat répondre aux « Astérix tu veux un sanglier ? » d’un Lellouche enthousiaste, ça fait passer la magie crème.

Ce genre de choix artistique, un peu risqué sur le papier, montre que parfois, poser ses conditions, ça peut servir le projet. Lellouche voulait jouer juste, pas juste jouer. Et on peut dire qu’il a bien flairé le coup. Comme quoi, même dans l’animation, avoir le bon duo vocal… c’est pépite.

À voir Anaïs Camizuli choque les Français ! Laly la recadre sévèrement

Une équipe au service de la nostalgie

En plus de ce casting vocal aux petits oignons, Le Combat des Chefs se veut fidèle à l’univers culte de Goscinny et Uderzo. Le graphisme est soigné, la direction artistique respecte les bandes dessinées originales et les répliques sont ciselées. Bref, l’équipe veut clairement réconcilier les fans de la première heure avec ceux qui ont découvert Astérix via les films récents ou les dessins animés du dimanche matin.

Et grâce à ce joli twist de casting, c’est tout le projet qui a pris un nouveau souffle. Là où certains films d’animation semblent faits à la va-vite, ici, chaque voix compte, chaque complicité à l’écran a été pensée en amont. Ce qui promet une aventure aussi drôle que fidèle à l’esprit d’origine.

On ne sait pas vous, mais nous, on est déjà prêts à revoir nos classiques et à replonger dans les aventures de nos Gaulois préférés. Les sangliers n’ont qu’à bien se tenir.