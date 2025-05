Anaïs Camizuli choque les Français ! Laly la recadre sévèrement

Anaïs Camizuli est au cœur d’une mini-tempête sur les réseaux sociaux après avoir partagé son quotidien, qu’elle estime particulièrement chargé. Problème : ses déclarations n’ont pas franchement convaincu ses anciens camarades de télé, comme Laly ou Bastos, qui n’ont pas mâché leurs mots sur le plateau de Sam Zirah. Ça clashe sévère.

Un emploi du temps que beaucoup trouveraient « normal »

Anaïs Camizuli a récemment pris la parole sur les réseaux pour évoquer son rythme de vie. Entre fatigue accumulée, courses à faire, machines à lancer et gestion du foyer, la gagnante de Secret Story 7 décrivait une journée type qu’elle qualifiait de “dure mais belle”. Sauf que son message n’a pas fait l’unanimité.

Si ses fans l’ont soutenue en saluant son honnêteté, d’autres ont levé les yeux au ciel. Et c’est surtout du côté de certains anciens candidats de la télé-réalité qu’un retour de flamme s’est fait sentir. Laly, qu’on connaît pour son frank-parler (souvenez-vous de son passage dans Secret Story saison 1, une époque mythique), n’a pas tardé à réagir.

Laly sort les crocs face à Anaïs

Invitée dans l’émission de Sam Zirah, Laly n’a pas pris de pincettes : “Faire les courses, gérer la maison, laver du linge… euh, c’est un mardi normal pour beaucoup de gens non ?” a-t-elle lâché. Pour elle, la vie que décrit Anaïs n’a rien d’extraordinaire. C’est même, selon ses mots, “juste la base”.

Elle a aussi souligné à quel point ce genre de déclarations pouvaient paraître déplacées quand tant de personnes cumulent travail, enfants, ménages et deux heures dans les transports chaque jour. Clairement, elle estime que la star marseillaise est un peu à côté de la plaque.

Et Bastos en rajoute une couche

Présent lui aussi sur le plateau, Bastos n’a pas raté l’occasion d’enfoncer le clou. Toujours prêt à dégainer une punchline, il a estimé que la journée dépeinte par Anaïs ressemblerait plutôt à “un jour de repos” pour la majorité des gens. Ambiance.

Il est allé plus loin en évoquant les Français moyens qui bossent plus de 35 heures par semaine, jonglent avec les horaires, les enfants et des factures en pagaille. Pour lui, ce genre de discours illustre à quel point certains anciens candidats de télé sont déconnectés.

Une pluie de critiques sur les réseaux

Forcément, l’affaire n’est pas passée inaperçue. Sur X (ex-Twitter) et Instagram, les internautes se sont lâchés. Beaucoup reprochent à Anaïs son manque de recul. Certains ont même ressorti des captures d’écran de ses anciennes déclarations sur le “train de vie des gens normaux”, histoire d’appuyer là où ça fait mal.

“Elle devrait passer une journée dans la peau d’une mère célibataire qui taffe à l’usine, elle verrait.”

dans la peau d’une qui taffe à l’usine, elle verrait.” “Gérer une machine et deux stories Insta, c’est pas non plus Koh-Lanta.”

Visiblement, la côte de popularité d’Anaïs en prend un petit coup. Reste à savoir si elle réagira à cette polémique ou si elle préfèrera laisser couler. Dans tous les cas, son “moment de vérité” n’a pas eu l’effet escompté.