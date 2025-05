Amélie Mauresmo : une fortune colossale et un parcours incroyable

Amélie Mauresmo, première femme à diriger Roland-Garros et ex-numéro un mondiale du tennis féminin, est aussi la joueuse française la plus riche de l’histoire. Avec plus de 15 millions de dollars accumulés pendant sa carrière, elle continue de faire parler d’elle, même bien après avoir posé sa raquette.

Un palmarès qui fait rêver

Du haut de ses 25 titres en simple, rien que ça, Amélie Mauresmo a marqué l’histoire du tennis français. Sa carrière pro, qui s’étale de 1993 à 2009, a été couronnée par deux immenses victoires en Grand Chelem : l’Open d’Australie et Wimbledon en 2006. Et comme si ce n’était pas assez, elle avait déjà accroché à son tableau le Masters de 2005. Résultat des courses : elle a été numéro 1 mondiale, une place que peu de Françaises ont connue. Bref, du très très lourd.

Et si tu pensais que le tennis féminin ne payait pas, détrompe-toi. Malgré les inégalités de prize money encore présentes dans le circuit, Mauresmo a réussi à toucher plus de 15 millions de dollars rien qu’avec ses performances sur le court. En mode patronne.

Une reconversion en or

Une fois la raquette rangée, Amélie n’a pas pour autant dit adieu au tennis. Elle a enchaîné les rôles de coach et de capitaine, avec notamment un passage remarqué auprès du Britannique Andy Murray. Oui, oui, un mec. Et pas n’importe lequel, puisque Murray n’a jamais caché son admiration pour elle. Ensemble, ils ont cassé un peu les codes et montré que le tennis, ça se joue aussi avec des idées neuves.

Et puis, en décembre 2021, BOOM : elle devient la première femme à la tête du tournoi Roland-Garros. C’est quand même pas rien de prendre la succession de Guy Forget et de gérer l’un des plus gros tournois du monde. Elle prouve encore une fois que les femmes peuvent occuper les rôles stratégiques dans le sport. C’est pépite, non ?

Une richesse bien méritée

Selon Gentside, les gains d’Amélie Mauresmo dépasseraient les 15 millions de dollars. Et attention, on parle uniquement des revenus liés à ses performances de joueuse. À ça, on peut ajouter :

ses activités de coach haut de gamme

son rôle de directrice de tournoi

quelques partenariats discrets

De quoi s’assurer une retraite bien tranquille, loin des galères de début de carrière.

Il faut quand même rappeler qu’une étude du Financial Times indiquait que, dans le sport, les femmes touchent globalement 75 % de moins que les hommes. Alors que Mauresmo sorte du lot comme la joueuse française la plus riche de l’histoire, c’est presque un exploit.

Une vie perso discrète mais solide

Aujourd’hui, Amélie Mauresmo mène une vie qu’on imagine chill. Maman de deux enfants, elle garde une certaine pudeur sur sa vie privée, loin du bling-bling ou des drama qu’on voit parfois dans certaines émissions (coucou Love Island et ses ruptures express). Mais clairement, elle continue d’inspirer. Entre ses réussites sportives, son influence dans le milieu et son équilibre familial, elle coche toutes les cases du modèle de réussite inspirant — et ça, sans jamais en faire trop.

Et rien que pour ça, on peut lui tirer notre chapeau de coach.