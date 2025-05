Ebony (Star Academy 2024) éblouit Cannes 2025

Ebony, la finaliste révélée par la Star Academy 2024, vient tout juste de s’offrir un moment de gloire à Cannes. Ce mardi 21 mai 2025, la jeune chanteuse a fait crépiter les flashs lors de la montée des marches du film « Vie privée ». Et autant vous dire qu’on n’a vu qu’elle sur le tapis rouge.

Ebony en mode diva sur la Croisette

Découverte lors de la dernière saison de la Star Academy, Ebony a parfaitement su tirer son épingle du jeu pour sa première montée des marches à Cannes. Radieuse dans une robe blanche décolletée, ultra élégante mais sans jamais tomber dans le too much, elle a bluffé tout le monde. Son look : simple mais terriblement efficace, ça passe crème.

Ce petit moment de gloire, elle le doit à l’avant-première de « Vie privée », long-métrage signé Rebecca Zlotowski, projeté hors compétition au célèbre Festival. Et entre nous, quand Virginie Efira et Jodie Foster partagent l’affiche, ça donne quand même très envie de squatter les fauteuils rouges.

Zoom sur “Vie privée”, le film événement

Le film présenté, « Vie privée », n’a pas laissé le public indifférent. Porté par un casting cinq étoiles, il raconte l’enquête d’une psychanalyste sur une disparition qu’elle pense être un meurtre (rien que ça). On nous promet un thriller subtil et perturbant, tout droit sorti de l’univers de Rebecca Zlotowski, connue pour ses histoires de femmes aussi complexes qu’attendrissantes. Et vous, vous aussi vous imaginez Virginie Efira en détective de l’âme ? Pépite.

À voir Carla Bruni frôle la catastrophe au Festival de Cannes

Les stars internationales en feu sur le tapis rouge

Ebony n’était clairement pas la seule à faire le show. Niveau tapis rouge, c’était carrément un défilé de rêve avec une ribambelle de mannequins et célébrités. On a notamment repéré :

Elsa Hosk , ancienne Ange de Victoria’s Secret

, ancienne Ange de Victoria’s Secret Eva Herzigova , toujours aussi divine

, toujours aussi divine Chanel Iman , qui brillait de mille feux

, qui brillait de mille feux Izabel Goulart , sublime comme à son habitude

, sublime comme à son habitude Natasha Poly , la reine des poses

, la reine des poses Rose Bertram , stylée à souhait

, stylée à souhait Toni Garrn , mannequin et ex de Leonardo DiCaprio

, mannequin et ex de Leonardo DiCaprio Flavy Barla, petite pépite montante du mannequinat

Petit moment « people-mémoire » sympa : Toni Garrn, qui a été en couple avec Leonardo DiCaprio vers 2013 (eh oui, comme dans les best-of des Marseillais !), est désormais mariée à l’acteur anglais Alex Pettyfer. Comme quoi, tout arrive.

Des copines de promo complices sous les projecteurs

Et ce n’est pas fini ! Marguerite, copine de promo d’Ebony à la Star Ac, faisait elle aussi partie de la bande sur le tapis rouge. Moment trop mignon entre ex-camarades de château, façon grande réunion de famille classe. Quant à Helena Bailly, autre étoile montante de la promo 2024, elle avait déjà eu droit à son moment VIP la semaine précédente. On dirait bien que cette génération est née pour briller.

Un dress code bien cadré pour éviter les dérapages

Comme souvent à Cannes, les organisateurs ont rappelé les règles : robe de soirée ou smoking obligatoires. Pas de place pour les dérapages fashion ou autres looks « auto-dérision à paillettes ». Cette année, ils ont voulu éviter les polémiques inutiles et garder les projecteurs sur le cinéma. D’ailleurs, même les invités les plus audacieux sont restés sagement dans les clous, comme quoi le glamour peut aussi rimer avec élégance.

À voir Festival de Cannes 2025 : Juliette Binoche amuse le public après un lapsus hilarant