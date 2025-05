Cette femme marque l’histoire à Rotherham

Une page d’histoire vient de s’écrire à Rotherham, au Royaume-Uni. Rukhsana Ismail est désormais la 120e maire de la ville mais surtout, la toute première femme musulmane et pakistanaise à occuper ce rôle. Militante engagée et défenseuse infatigable des plus fragiles, elle incarne une nouvelle génération de leaders inspirants.

Une maire pas comme les autres, au parcours ultra engagé

Si le titre de maire sonne officiel, pour Rukhsana Ismail, c’est bien plus que ça. Lors de sa prise de fonctions, elle l’a affirmé haut et fort : ce poste est l’occasion de célébrer les habitants, leurs histoires et leurs combats. Et connaissant son parcours, on peut dire qu’elle ne fait pas les choses à moitié.

Tout a commencé dans le secteur associatif, avec une première ligne de front : l’aide aux victimes de violences domestiques. Déjà à cette époque, elle se battait pour celles et ceux qu’on n’entend pas. Ensuite, direction le Nottinghamshire, où elle prend la tête d’une organisation caritative. Autant dire que l’envie d’aider a toujours été dans son ADN.

Mais elle ne s’est pas arrêtée là. En plus de son engagement social, Ismail est aussi magistrate, vice-présidente du syndicat Unison à Sheffield, et administratrice pour différentes assos locales. Rien que ça. Une superwoman du terrain qui considère sa ville comme une grande famille à chouchouter.

Une fonction partagée avec sa fille… ça passe crème !

Petit détail ultra symbolique qui fait toute la différence : c’est sa fille qui l’accompagne dans l’aventure en tant que consort, un rôle officiel d’accompagnateur pour les engagements publics du maire. Un joli clin d’œil à toutes les femmes et jeunes filles, qui prouve qu’on peut transmettre et incarner le pouvoir autrement.

Lors de son discours, Rukhsana Ismail a d’ailleurs glissé un message qui devrait raisonner dans le cœur de beaucoup : « J’espère que les jeunes filles et les femmes pourront croire un peu plus en elles-mêmes ». Et franchement, on a envie d’y croire avec elle.

Un mandat placé sous le signe de l’amour… et de l’action

On ne va pas se mentir, certains élus enchaînent les apparitions sans trop bouger les lignes. Ce n’est visiblement pas le style d’Ismail. Pour sa première année, elle compte soutenir quatre associations locales qui reflètent les valeurs pilier de Rotherham : humanité, inclusion, compassion et espoir. Oui, rien que ça.

Voici les quatre lucky ones qu’elle a choisies :

Rotherham Hospice Trust : pour accompagner la fin de vie avec dignité

: pour accompagner la fin de vie avec dignité Age UK Rotherham : parce que les seniors le méritent bien

: parce que les seniors le méritent bien Sense Rotherham : qui aide les personnes avec des besoins complexes en communication

: qui aide les personnes avec des besoins complexes en communication Anna Haq : pour soutenir les femmes issues de minorités face à la violence

Chaque structure représente un chapitre de la vie, des plus jeunes aux plus âgés. C’est un soutien à 360°, dans chaque recoin de la ville. Et entre nous, ça fait du bien de voir une politique qui pose des vraies actions concrètes pour les gens du coin.

Quand engagement rime avec inspiration

Derrière son écharpe de maire, Ismail compte bien montrer que l’avenir peut être porté par des parcours différents, ceux qu’on ne raconte pas assez. Un peu comme les personnages qu’on aime suivre dans les émissions comme Les Cinquante : inattendus, touchants, et avec une vraie force intérieure.

Rukhsana Ismail n’est peut-être pas une star de téléréalité, mais elle coche toutes les cases d’un rôle modèle 100 % réel. Et ça, c’est pépite.