Cyril Hanouna attaqué en justice par Michel Cymès : Trop, c’est trop, je ne me tais plus !

Cyril Hanouna est dans la tourmente. Michel Cymès a déposé deux plaintes contre l’animateur vedette de Touche pas à mon poste, après des échanges pour le moins musclés entre les deux hommes. Ça chauffe entre le plateau de TPMP et le monde bien plus feutré de la médecine.

Un clash qui dure depuis des mois

L’histoire ne date pas d’hier. En février, Michel Cymès était invité dans l’émission C Médiatique. Sans détour, il avait profité de sa tribune pour clasher Hanouna, dénonçant des insultes répétées depuis plusieurs années. Selon lui, l’animateur de C8 agit de manière toxique et ce sont les équipes en coulisses qui en font les frais. Pas vraiment ambiance Love Island sur le plateau de TPMP, en somme.

L’ancien médecin télé aurait pu laisser passer, mais il a estimé que trop, c’était trop. Après tout, comme il l’a répété dans plusieurs interviews, il n’a rien contre les critiques… tant qu’elles ne virent pas au règlement de comptes perso en direct antenne.

Une réponse cinglante signée Hanouna

Comme vous vous en doutez, Cyril Hanouna n’a pas gardé ça pour lui. Fidèle à son style bien piquant façon Les Cinquante en zone de nomination, il a riposté quelques jours plus tard sur Europe 1. Il s’en est pris à la crédibilité de Michel Cymès, à la fois comme médecin et comme animateur, le qualifiant carrément d’abruti et remettant en question sa légitimité médicale.

À voir Déclaration surprenante ? L’argent me dégoûte

Encore mieux (ou pire, selon le point de vue), il l’a accusé d’avoir abandonné la médecine non pas par choix personnel mais uniquement parce qu’il gagnait plus dans les médias. Ambiance : petite pique bien placée voire carreau en plein front. Bref, la répartie comme on la connaît chez Baba, mais qui cette fois pourrait bien lui coûter cher.

Deux plaintes, une ambition : dire stop

Face à tout ça, Michel Cymès a pris une décision radicale : déposer deux plaintes contre Hanouna. L’une concerne des injures publiques, l’autre des propos diffamatoires. Et attention, il ne vise pas seulement Cyril Hanouna mais aussi Jean-Michel Maire, chroniqueur emblématique de TPMP. Ça rigole plus sur le banc des accusés.

Michel Cymès a aussi tenu à rétablir sa version : non, il n’a pas claqué la porte à la médecine pour une histoire de gros cachet télé. Il serait parti à la retraite comme n’importe quel professionnel du corps médical, et ce que dit Hanouna serait tout simplement de la désinformation.

Mais au-delà de sa propre image, le célèbre médecin estime défendre une valeur plus large. Selon lui, porter plainte, c’est aussi parler au nom des nombreux acteurs du monde télé qui, lassés du ton et des pratiques de certaines émissions, n’osent rien dire. Une sorte de voix off de la majorité silencieuse du PAF… qui, cette fois, ne veut plus se taire.

À voir Apolline de Malherbe mariée en secret ? Hanouna balance tout à la radio : Félicitations…

On parie que ça va encore faire jaser sur le plateau de TPMP… et pas que.