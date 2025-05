Secret Story revient sur TF1 : les nouveautés choc à découvrir

C’est officiel les amis, Secret Story est bel et bien de retour pour une soirée événement le mardi 10 juin 2025 sur TF1. Animée par Christophe Beaugrand (of course), cette nouvelle édition marque une tentative sérieuse de relancer la machine après la petite panne d’audience de 2024. Et cette fois, la chaîne mise sur une stratégie boostée pour faire revivre la magie de La Voix.

Une soirée de lancement sur TF1, puis cap sur TFX

La grande soirée de lancement arrivera juste après un nouvel épisode de Koh-Lanta, parce que rien de tel qu’un peu de tension sur une île pour enchaîner avec les secrets bien planqués d’une nouvelle saison. Durant cette soirée du 10 juin, on fera connaissance avec les nouveaux candidats, qui entreront dans la mythique Maison des Secrets. Une première rencontre qu’on espère déjà mythique et ultra tumblr compatible.

Mais ne cherchez pas la suite sur TF1, car après ce lancement, direction TFX ! Et oui, histoire d’éviter le petit flop de l’année dernière (on se rappelle de la moyenne un peu tristoune de 930 000 téléspectateurs à 17h30), TF1 a décidé de revoir sa copie. Les quotidiennes seront désormais diffusées chaque soir à 19h05, un créneau beaucoup plus sexy pour choper les regards des jeunes after boulot ou après les cours. Un « move » bien plus malin, et on va pas se mentir, ça passe crème.

Un prime hebdo et des contenus exclusifs pour les plus accros

Autre nouveauté bien croustillante : dès le jeudi 19 juin, un prime hebdomadaire sera proposé chaque semaine sur TFX. L’occasion de voir des éliminations (snif) mais aussi des happenings complètement fous avec les défis mystérieux de La Voix (qui est sûrement en train de rire dans l’ombre as we speak).

C’est là que les stratégies se révèlent, que les alliances se cassent et que les secrets explosent. Bref, du drama délicieux à déguster chaque jeudi.

Et pour ceux qui veulent encore plus de paillettes et de clashs en direct de la maison (coucou les ultra fans), TF1+ entre dans le game en mode Premium.

Au programme : « La soirée des habitants« , des contenus exclusifs, et surtout le graal de tout téléspectateur curieux… un live en continu ! Oui oui, tu pourras espionner la maison H24, enfin presque. Ça clashe, ça flirte, ça complote… tout est là pour revivre l’âge d’or des buzz et faire exploser les réseaux.

Une stratégie plus connectée pour séduire la Gen Z

Clairement, TF1 et Endemol mettent le paquet avec cette relance 2.0. En combinant télé classique, accès en streaming sur TF1+ et contenu exclusif, ils espèrent bien reconquérir les cœurs et les timelines. Et si cette année les habitants sont aussi mémorables qu’un Thomas Vergara version 2010 ou qu’une Amélie toute en cris et extensions, ça promet du lourd.

Bref, préparez les popcorns et révisez vos « Je suis la Voix« , car Secret Story revient avec un nouveau plan de bataille, prêt à (re)prendre sa place de roi de la téléréalité. La vérité, on l’attendait tous.