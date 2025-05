Nathalie Péchalat en solo à Paris : “Une nouvelle vie débute” après Jean Dujardin ?

Nathalie Péchalat, fraîchement séparée de Jean Dujardin, a été aperçue toute seule comme une grande lors de l’avant-première parisienne très attendue de « Lilo et Stitch », mardi 20 mai 2025. Un événement qui semble marquer une étape nouvelle et affirmée dans sa vie perso… et pro !

Nathalie Péchalat solo au Grand Rex

Habituée des tapis rouges Disney et souvent vue accompagnée de ses deux filles, Jeanne (2015) et Alice (2021), Nathalie Péchalat a surpris en débarquant seule au Grand Rex. Et franchement, elle rayonnait rien qu’avec son sourire. Ce soir-là, l’ex-patineuse artistique s’est mêlée aux autres stars venues découvrir en avant-première le tant attendu « Lilo et Stitch », version 2025.

Depuis sa rupture avec Jean Dujardin, annoncée discretos mais bien réelle, Nathalie semble savourer sa liberté retrouvée. Son apparition solo pourrait bien traduire une volonté d’indépendance affirmée, façon Renaissance perso. Une soirée qui a peut-être été animée pour elle par la nostalgie Disney… ou l’excitation d’être enfin dans une nouvelle vibe.

Un tapis rouge bien rempli

Autant vous dire que la première de « Lilo et Stitch », ça attirait du monde (et du beau monde). Parmi les invités :

Caterina Murino , qui rayonne enceinte à 47 ans

, qui rayonne enceinte à 47 ans Isabelle Ithurburu , la nouvelle star de TF1

, la nouvelle star de TF1 Harry Roselmack , toujours classe

, toujours classe Caroline Vigneaux, Panayotis Pascot, Marc-Antoine Le Bret

Philippe Caverivière (qu’on imagine déjà clasher Stitch en prime-time)

Les danseurs Kamel Ouali et Katrina Patchett avaient aussi répondu présents, preuve que Disney fait l’unanimité même chez ceux qui tapent la pose en studio plutôt que sur la glace. Et coucou aussi à Alizé Lim et Alicia Aylies, notre Miss France en mode vibes d’été.

Une nouvelle vie côté pro

Mais pas question pour Nathalie Péchalat de juste enchaîner les soirées cinéma. Depuis 2024, elle a posé ses valises chez France Télévisions comme commentatrice de sports, après avoir géré d’une main de maître la Fédération des sports de glace. Une reconversion bien ficelée, qui lui va comme un gant. Elle avait d’ailleurs partagé fièrement la nouvelle sur les réseaux, et ça avait reçu que des good vibes.

Nathalie semble kiffer cette nouvelle étape, entre vie de maman solo, tapis rouge et défis pro. Une chose est sûre : elle tourne la page du Dujardin sans drame ni paillettes en trop. Ça passe crème.

Un autre ex célèbre en solo aussi

Dans la catégorie « célibataires stylés« , Hugo Manos faisait lui aussi cavalier seul ce soir-là. Tout juste séparé de Laurent Ruquier après sept ans de love story, il semble avoir adopté la même philosophie que Nathalie : prendre le temps, ne rien précipiter, respirer. Dans une récente interview, il a confié ne pas être prêt pour une nouvelle relation, préférant se recentrer.

Laurent Ruquier, de son côté, devrait bientôt revenir sur le devant de la scène télé, mais pour l’instant c’est silence radio. En attendant, le tapis rouge de Disney a vu défiler deux cœurs libres, cools et sans embrouille. Comme quoi les ruptures peuvent rimer avec nouvelle énergie !

Une avant-première entre stars, indépendance retrouvée et glow-up discret : on adore ce nouveau chapitre version Péchalat. On lui souhaite que du love… même pour elle-même.