Roland Garros : des stars du tennis dénoncent un public français irrespectueux et agressif

C’était censé être la fête du tennis, mais dans les gradins de Roland Garros, l’ambiance tourne régulièrement au vinaigre. Entre alcool interdit, sifflets malavisés et clashs en tribunes, certains pros n’en peuvent plus et commencent à le faire savoir très clairement.

L’interdiction d’alcool… mais pas d’abus

Depuis l’an dernier, Amélie Mauresmo, qui dirige désormais le célèbre tournoi parisien, avait pourtant tiré la sonnette d’alarme : pas d’alcool dans les gradins et surtout, zéro tolérance pour les comportements déplacés. Le but ? Préserver la sécurité, le respect du jeu et celui des joueurs (rien que ça).

Mais dans la réalité, c’est pas si simple. Bagarres, cris hors de propos et attitudes franchement limites sont toujours à l’ordre du jour. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir annoncé la couleur côté sanctions. Si un spectateur pense pouvoir faire la fête comme dans Les Cinquante, c’est loupé. Ici, on n’est pas dans une villa ni au confessionnal.

Le public français dans le viseur

Et c’est surtout le public local qui en prend pour son grade. Toni Nadal, oncle et ex-coach de Rafael Nadal, ne s’est pas gêné pour tacler l’attitude du public parisien, qu’il juge parfois excessivement chauvin et peu respectueux des joueurs adverses.

Julien Benneteau, ex-joueur et aujourd’hui consultant, a lui aussi fait entendre son dégout. Il n’a pas mâché ses mots en évoquant les huées injustifiées à l’encontre de Stan Wawrinka, en pleine Coupe Davis. Le Suisse, qui avait tout donné et joué avec classe, s’est vu conspué alors qu’il ne méritait que des applaudissements. Pour Benneteau, c’est tout simplement inadmissible.

Henri Leconte au bord du KO

Henri Leconte, toujours cash, n’a pas pris de pincettes non plus. Choqué par le comportement de certains supporters pendant une finale, il a raconté avoir eu honte. Siffler un champion comme Wawrinka ? C’est non. Et ce n’est pas parce qu’un Français est en difficulté qu’il faut automatiquement critiquer son adversaire. Le tennis, c’est le respect avant tout, pas une émission de clash en prime time.

Une ambiance qui vire au cauchemar pour les joueurs

Tout cela crée une vraie ambiance toxique qui dérange de plus en plus sur le circuit. Ce tournoi mythique, si apprécié pour son histoire et son prestige, commence à perdre de son éclat et pas à cause de la météo. Entre contestations de l’arbitre et supporters incontrôlables, certains joueurs parlent d’une atmosphère pesante.

À Roland, on est loin de Love Island, pas de romantisme ni de câlins surprises au coin des gradins, mais plutôt de tension et de controverse. Si la tendance ne s’inverse pas, le tournoi pourrait finir par ressembler à un terrain de guerre des nerfs… et ce n’est clairement pas ce qu’on attend d’un Grand Chelem historique.

