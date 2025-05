Adixia et Nicolo officialisent leur couple à Cannes : l’histoire complète

Adixia et Nicolo, c’est désormais officiel ! Les deux stars de la téléréalité, souvent au cœur des rumeurs, viennent de confirmer leur relation en beauté, sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Une apparition qui ne laisse plus place au doute… et qui fait déjà fondre la planète people.

Une love story confirmée à Cannes

Depuis plusieurs semaines déjà, les internautes avaient l’œil affûté. Entre les stories Instagram légèrement suspectes, les indices laissés ici et là, et les regards tendres aperçus en soirée, tout le monde se doutait qu’Adixia et Nicolo n’étaient plus juste « potes ». Et bim, confirmation glamour le 20 mai 2025 au Festival de Cannes : les deux tourtereaux ont débarqué main dans la main sur le tapis rouge, accompagnés d’une vidéo ultra romantique postée sur Insta avec la légende « Nous ressentons l’amour ». Subtil ? On vous laisse juger.

Petit clin d’œil au passage à Love Island, où les couples se forment et explosent plus vite qu’un pop-corn, mais là, on sent que le duo Adixia/Nicolo veut jouer dans la cour des histoires qui durent. En tout cas, niveau timing, on est sur du parfait story-telling.

Retour sur la rupture choc d’Adixia

Pour ceux qui auraient zappé un épisode, Adixia a annoncé en janvier 2025 sa séparation avec Simon Féraud, son mari. Une déclaration pleine de maturité et de respect, directement sur Instagram (évidemment), où elle confiait que même si leur amour était encore présent, leurs chemins étaient désormais différents. Une rupture tout en douceur, mais pas sans émotion.

Depuis, la jolie blonde semblait reprendre goût à la vie solo, jusqu’à ce que… surprise ! Nicolo surgisse dans le décor. Et pas qu’un peu. Ils se la jouent complices, discrets mais pas trop, et clairement, le courant passe crème entre eux.

La Toile s’embrase pour ce nouveau couple

Dès la publication de leur love vidéo, les réseaux se sont affolés. En quelques heures, les commentaires ont explosé, et pour une fois, c’est quasi unanime. Petit florilège des (nombreuses) réactions de fans :

« Le couple parfait »

« Vous êtes magnifiques ensemble ! »

« Ken et Barbie !!! »

« Le plus beau duo de la téléréalité »

Évidemment, quelques voix se sont levées pour remettre en question l’authenticité de leur histoire. Pas assez de bisous, trop de mise en scène… mais bon, les sceptiques sont toujours là. Ce qui compte, c’est que les deux stars semblent épanouies et naturelles ensemble. Et quand on voit leurs regards échangés sur le red carpet, difficile de douter.

Vers un nouveau départ pour Adixia ?

Adixia, icône bien connue des Marseillais, se réinvente une fois de plus. Après une période plutôt mouvementée ces dernières années côté cœur, cette nouvelle relation pourrait bien lui apporter une vraie stabilité. Et avec Nicolo, qui n’est jamais le dernier pour faire rire (parfois grincer des dents aussi), on sent qu’elle retrouve une légèreté qu’on n’avait pas vue depuis un bail.

Alors, est-ce le début d’un duo pépite ou juste un flirt festivalier ? En attendant de le savoir, les fans savourent chaque épisode. Et si on devait parier, on dirait bien que cette idylle-là pourrait faire un carton plein… même sans confessionnal.