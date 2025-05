Nine Perfect Strangers saison 3 : les fans devront patienter encore avec cette nouvelle date…

C’est officiel : la saison 2 de Nine Perfect Strangers est arrivée sur Prime Video, avec un tout nouveau décor et des personnages encore plus inattendus. Mais à peine les nouveaux épisodes dévoilés, une question agite déjà les fans : et la saison 3, c’est pour quand ? Spoiler alert : va falloir s’armer de patience !

Un grand retour plein de glaçons et de tensions

Fini les collines australiennes ensoleillées, bonjour la retraite enneigée et ultra isolée. Oui, Masha Dmitrichenko est de retour dans une ambiance beaucoup plus glaciale… au sens propre comme au figuré. Depuis le scandale de Tranquillum House, où elle avait balancé des psychédéliques à ses clients sans même leur demander leur avis (sympa), plusieurs années ont passé. Désormais célèbre et controversée, elle est devenue une figure presque mystique. Tellement mystique qu’un best-seller lui est même consacré. Rien que ça !

Mais malgré cette aura presque divine, Masha est toujours dans le collimateur des autorités fédérales. Alors quand sa mentor Helena lui propose de piloter une nouvelle retraite, elle saute sur l’occasion. Et cette fois, c’est expérimentation totale : un dispositif high-tech pour diffuser des psyché à basse dose et faire revivre aux gens leurs souvenirs les plus marquants. Objectif annoncé : la guérison. Risques potentiels : euh… énormes ?

À voir Top Chef 2025 : élimination choc, les Français sous tension face aux impitoyables du Michelin

Une brochette de nouveaux personnages bien perchés

Cette saison 2, c’est aussi l’occasion de faire connaissance avec une nouvelle équipe de guests aux histoires bien compliquées. Et clairement, on est sur du casting dysfonctionnel à souhait, digne d’un bon épisode des Cinquante (sérieux, on dirait presque une épreuve de la Voix dans Secret Story version guérison spirituelle) :

Brian , ex-animateur pour enfants à la réputation flingueuse

, ex-animateur pour enfants à la réputation flingueuse Tina , pianiste prodige en dépression, toujours accompagnée de sa compagne Wolfie , ultra-fusionnelle (voire un poil toxique, disons-le)

, pianiste prodige en dépression, toujours accompagnée de sa compagne , ultra-fusionnelle (voire un poil toxique, disons-le) Peter , fils de milliardaire paumé, en quête de lien paternel

, fils de milliardaire paumé, en quête de lien paternel Agnès , ex-nonne avec un passé chelou qui veut se racheter une conscience

, ex-nonne avec un passé chelou qui veut se racheter une conscience Victoria, grosse pontasse du vin, débarque avec son nouveau toy boy Matteo, ce qui énerve salement sa fille Imogen, en mode guerre froide depuis des années

Ambiance tendue, émotions exacerbées et effets secondaires imprévisibles : le cocktail est explosif. On est à mi-chemin entre Koh Lanta en immersion spirituelle et le drama psyché sous LSD.

Une suite qui divise… et inquiète pour l’avenir

Oui, la première saison avait bluffé tout le monde avec son mélange parfait de satire sociale, thriller et introspection psychologique. Un peu comme une version dark et classe de Love Island mixée avec un peu de Ted Lasso. Mais cette saison 2, elle, laisse certains sur leur faim. Les critiques reprochent une trame trop floue, des personnages moins touchants, et une perte du charme singulier qui faisait la force de la série.

Alors forcément, la question qui fâche arrive vite : Nine Perfect Strangers aura-t-elle droit à une saison 3 ? Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite. La série a toujours une base de fans fidèle, mais est-ce que ça suffira à donner le feu vert à une suite ? Pas si sûr.

Et même si Prime Video décidait de remettre ça, les délais risquent d’être loooongs. Clairement, une saison 3 ne pointerait pas le bout de son nez avant 2028. Ouais, vous avez bien lu. D’ici là, on aura eu le temps de voir revenir Secret Story, d’enchaîner trois saisons de Star Academy et peut-être même de découvrir Masha dans Danse avec les stars (ok, peut-être pas… mais on peut rêver).

À voir Affaire P. Diddy : les révélations glaçantes de violences et d’abus sexuels

Affaire à suivre, les loulous !