Mariés au premier regard : Bruno prêt à tout changer pour Coralie ?

À seulement deux jours du grand final de Mariés au premier regard, Bruno a sorti le grand jeu : une surprise canon à sa chérie Coralie avec un voyage à New York. Le couple file le parfait amour depuis un mois et semble prêt à passer à la vitesse supérieure, entre émotions XXL et folles confidences.

Un survol de Manhattan qui donne le vertige… et des papillons !

Dès leur arrivée à New York, Bruno a tout prévu pour marquer le coup. Coralie a eu droit à une expérience digne d’une comédie romantique américaine : un vol en hélico au-dessus de Manhattan. Et même si elle avoue être une petite flipette à l’idée de s’envoler à plusieurs centaines de mètres dans les airs, la blonde pétillante a adoré l’aventure. Frissons garantis, mais surtout des étoiles plein les yeux !

On est clairement dans le mood Les Apprentis Aventuriers version luxe. On vous jure, c’est pas tous les jours qu’on survole Central Park en amoureux la main dans la main.

Une relation qui va vite mais qui passe crème

Bruno semble très ému par la fulgurance de sa relation avec Coralie. C’est simple, en un mois ils ont coché plus de cases qu’un couple lambda en un an. Espagne, vacances en duo, trip à New York… Ils ne se quittent plus et tout ça, sans fausse note. Le hic ? Bah y en a pas justement.

Côté cœur comme côté proches, ça a matche direct. Coralie a rencontré la familia de Bruno et lui a déjà passé du temps avec les enfants de Coralie. Plutôt ambiance Les Cinquante sans élimination feels, si vous voyez ce que je veux dire.

Coralie fond d’amour pour le fiston de Bruno

Même si dans les débuts d’une relation, les enfants peuvent mettre un peu de pression, Coralie s’en sort comme une reine avec le petit de Bruno. Elle raconte qu’il a super bien accroché avec elle dès le départ et qu’ils partagent plein de moments trop chou. Clairement, entre eux deux, ça roule.

Coralie est ravie de faire partie du quotidien de Bruno et de jongler entre love story et vie de famille recomposée. Spoiler alert : ça matche fort et apparemment, tout le monde y trouve son compte. On est loin du drama de Secret Story, ici c’est good vibes only.

Un nouveau cap à franchir : bébé ou pas bébé ?

Bruno a visiblement des projets plein la tête. Et attention, pas n’importe lesquels. Monsieur commence à parler d’emménager ensemble et même… d’avoir un enfant avec Coralie. Rien que ça. Ça sent le sérieux à plein nez. Il se confie sans filtre sur son envie de construire une vraie vie à deux, voire à trois, voire plus si affinités.

Et pour tester leur connexion en mode real life, il lui lance un défi pour le prochain épisode :

partir tous les deux

en mode Robinson et Vendredi

pendant 24h loin de tout

Un genre de Koh Lanta version couple chic. Le suspense est à son max et clairement, on a hâte de voir comment Coralie va réagir.

À suivre le 26 mai sur M6+ Max pour découvrir si ce duo qui nous fait déjà rêver passera (encore) un nouveau cap.