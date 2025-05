Top Chef 2025 : élimination choc, les Français sous tension face aux impitoyables du Michelin

Ça chauffe en cuisine ! Depuis le 26 mars 2025, Top Chef a fait son grand retour sur M6 pour sa seizième saison, et cette année, la sauce monte très vite. Entre des épreuves revisitées, des éliminations à la chaîne et des yeux de lynx du Guide Michelin qui passent tout au crible, le concours phare de la gastronomie française n’a jamais été aussi corsé.

Le retour des chefs stars et un nouveau casting qui envoie du lourd

Pas de panique, les figures emblématiques sont bel et bien là. Philippe Etchebest continue de nous gronder avec passion, Hélène Darroze joue toujours les mamans exigeantes mais bienveillantes, Paul Pairet balance ses assiettes haute-couture, Glenn Viel impressionne avec sa rigueur stylée, et Stéphanie Le Quellec, grande gagnante d’une saison précédente, fait désormais partie des jurés. En revanche, on note l’absence remarquée de Dominique Crenn, qui avait participé à l’édition 2024.

L’animation du programme reste confiée à l’incontournable Stéphane Rotenberg, toujours aussi classe dans son rôle de maître de cérémonie. Côté candidats, on découvre une promo sur-motivée où chacun essaie de tirer son épingle du jeu (ou plutôt… de la pince à épiler).

Le Guide Michelin débarque et change les règles

C’est LA grosse nouveauté de cette édition : la collaboration exclusive avec le Guide Michelin. Oui oui, les fameux inspecteurs aux papilles surentraînées débarquent dans l’émission, incognito, pour juger les plats des candidats selon cinq critères redoutables : qualité des produits, technique, harmonie des assaisonnements, personnalité dans l’assiette et constance.

Le deal est simple mais ultra ambitieux : en plus de tenter de gagner Top Chef, le/la futur(e) lauréat(e) pourra ouvrir un restaurant éphémère dès le lendemain de la diffusion de la finale, avec la possibilité de recevoir… une première étoile Michelin. Rien que ça. C’est un peu comme si un Marseillais gagnait une Palme d’Or au Festival de Cannes, tu vois l’idée.

Des épreuves mythiques twistées façon 3 étoiles

Les classiques de Top Chef sont toujours là, mais version épicée. La fameuse boîte noire ? Cette année, ce sont les chefs de brigade qui en créent la recette, mais ils n’ont pas le droit d’aider leurs poulains à la deviner. Ambiance « devine tout seul mon plat difficile », sympa non ?

La Guerre des restos prend aussi un sacré coup de fouet avec l’arrivée d’une brigade secrète composée de trois anciens crèmes de la crème :

Norbert Tarayre

Mallory Gabsi

Matthias Marc

Oui, ils sont là, en mode mission commando, pour venir secouer les candidats actuels comme un siphon de chantilly.

Et petit twist croustillant : l’épreuve « Qui peut battre Philippe Etchebest ? » devient « Qui peut battre Yoann Conte ?« , un chef doublement étoilé qui ne rigole pas trop niveau dressage.

Un défilé de chefs prestigieux et des petits nouveaux à surveiller

Cette saison, les fourneaux brillent encore plus grâce au passage de chefs renommés. Et c’est du très très lourd :

Pierre Gagnaire pose son génie sur les présentations

pose son génie sur les présentations Alain Ducasse vient avec sa rigueur légendaire

vient avec sa rigueur légendaire Alexandre Mazzia et Arnaud Donckele apportent de la poésie dans l’assiette

et apportent de la poésie dans l’assiette Jérôme Banctel et Arnaud Lallement poussent les candidats dans leurs retranchements

et poussent les candidats dans leurs retranchements Et même Rasmus Munk, le chef danois star du moment, est de la partie

À noter aussi l’arrivée dans le jeu de pépites internationales comme Niko Romito, Alvin Leung, Karen Torosvan et Anne Coruble. Ils débarquent pour la première fois, et clairement cette saison, ça sent la haute voltige gustative.

Le come-back de la brigade cachée avec du très très lourd

Vous pensiez que la brigade cachée était terminée ? Pas du tout ! Elle revient en force cette année sous la houlette de deux chefs triplement étoilés. On parle d’Éric Frechon, qu’on ne présente plus, et de Fabien Ferré, petit nouveau dans l’émission mais déjà redouté dans les cuisines. Cette brigade parallèle joue toujours un rôle crucial : donner une seconde chance aux candidats éliminés mais aussi… faire monter la pression comme un soufflé au fromage.

Already cooked : les candidats éliminés jusqu’ici

Comme dans toute saison de Top Chef, la compétition est rude et certains doivent raccrocher le tablier plus tôt que prévu. Voici la liste des participants qui ont déjà quitté les fourneaux :

Kilian Franceschi : éliminé dès le 1er épisode, intégré à la brigade cachée puis re-éjecté

: éliminé dès le 1er épisode, intégré à la brigade cachée puis re-éjecté Rémi Blanpoil : out le 2 avril

: out le 2 avril Noé Pellet : départ volontaire le 9 avril, remplacé par Ilane Tinchant

: départ volontaire le 9 avril, remplacé par Ilane Tinchant Noémie Cadré : éliminée le 16 avril, pas repêchée

: éliminée le 16 avril, pas repêchée Steven : éliminé le 23 avril

: éliminé le 23 avril Grégoire : éliminé le 30 avril

: éliminé le 30 avril Sean : éliminé le 7 mai, puis une autre fois dans la brigade cachée (la double peine)

: éliminé le 7 mai, puis une autre fois dans la brigade cachée (la double peine) Philippine Jaillet : partie le 14 mai

: partie le 14 mai Claudio Semedo Borges : dernier évincé en date le 21 mai après la Guerre des restos

Avec le niveau qui ne fait que grimper et les inspecteurs du Michelin à l’affût du moindre détail, chaque candidat marche sur des œufs. Difficile de savoir qui sortira grand vainqueur mais une chose est sûre… Cette seizième édition nous offre du grand spectacle gastronomique, digne d’une finale de la Star Ac version cuisine !