Fin de Mission Impossible ? Ce que révèle vraiment The Final Reckoning

Les adieux sont toujours un petit crève-cœur, surtout quand il s’agit d’une saga aussi mythique que Mission: Impossible. Le tout dernier volet, sobrement intitulé The Final Reckoning, est sorti le 23 mai 2025 et marque donc la fin des aventures folles d’Ethan Hunt. Ou pas ? On te raconte tout ce qu’il faut savoir sur ce blockbuster qui n’a rien laissé au hasard.

Tom Cruise au sommet de son art (et des sommets tout court)

C’est reparti pour un tour de montagnes russes avec Tom Cruise en mode super agent. Dans Mission: Impossible – The Final Reckoning, Ethan Hunt affronte une intelligence artificielle bien flippante surnommée l’Entité. Son but ? Contrôler les systèmes mondiaux et déclencher un bon vieux cataclysme nucléaire. Rien que ça.

Et comme d’hab, notre Tom national a sorti le grand jeu. Zéro fond vert capricieux ici, tout est en mode réaliste, avec des cascades réalisées par Monsieur Cruise himself, y compris à plusieurs centaines de mètres d’altitude. Courses poursuites vertigineuses, scènes sous tension, c’est une masterclass visuelle du début à la fin. On pense à la scène du train dans The Final Reckoning, qui nous rappelle un peu l’épreuve du saut de l’ange dans Koh-Lanta : ça passe ou ça casse.

Une production aussi explosive que l’intrigue

Et oui, quand on met les petits plats dans les grands, la note peut vite devenir salée. The Final Reckoning affiche un budget de 400 millions de dollars, rien que ça. Ce qui en fait l’un des films les plus chers de l’histoire du cinéma, avec tous les petits papillons de nervosité côté production à cause de :

la pandémie de COVID-19 qui a tout ralenti,

qui a tout ralenti, la grève du syndicat des acteurs SAG-AFTRA en 2023,

en 2023, la volonté de rendre chaque scène aussi réaliste que dingue (pas de doublure pour Cruise, remember ?).

Mais malgré tout ça, le film a cartonné au box-office et a amassé plus de 200 millions de dollars dès son premier week-end. Une entrée fracassante pour une sortie en grande pompe.

Une vraie fin… ou pas vraiment ?

Alors oui, ce « dernier volet » est censé boucler la boucle. Ethan Hunt parvient à piéger l’Entité dans un dispositif sécurisé, sauvant le monde une fois de plus. Et si tu trouves que ça ressemble au héros qui débranche un câble juste avant l’explosion finale, c’est pas loin de la vérité.

Attention, rien n’est vraiment fini dans le monde merveilleux d’Hollywood. Tom Cruise a exprimé une envie pas si discrète de continuer à porter la franchise jusqu’à ses 80 balais, un peu comme Papi Harrison Ford dans Indiana Jones. Et comme les fans ne disent clairement pas non, la prod laisse la porte entrouverte pour :

Une suite potentielle vers 2030

vers 2030 Un reboot total

Ou encore un retour dans le passé d’Ethan Hunt (ça sent le préquel épicé)

Pour l’instant, aucune annonce officielle, mais connaissant Tom, il n’en a pas fini de courir dans tous les sens en sautant d’un avion en flammes vers une moto qui fonce sur un train blindé.

