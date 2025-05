Fan de Demain nous appartient ? Voici les détails du mariage féérique de Victoire Dauxerre

Gros changement de rôle pour Victoire Dauxerre ! L’actrice de Demain nous appartient a troqué ses dialogues dramatiques pour une très belle histoire d’amour, bien réelle cette fois. Elle vient de dire “oui” à son compagnon de longue date et a partagé ce moment magique avec ses abonnés sur Instagram. Spoiler : c’était sublime.

Une robe de princesse et des cœurs dans les yeux

Victoire Dauxerre était tout simplement rayonnante dans sa robe blanche ultra élégante. Pas de chichis, juste ce qu’il faut de raffinement pour sublimer sa silhouette sans en faire trop. Un look parfaitement dans l’esprit de la saison, on valide à 100 %. À ses côtés, son mari (oui, son mari maintenant !) avait opté pour un costume bleu chic, chemise blanche et cravate assortie. Du classique, mais qui passe crème.

Sur Instagram, l’actrice a publié plusieurs photos de la cérémonie accompagnées de la légende “Always Forever” autant vous dire que les fans ont fondu. En même temps, on adore ce genre de petits moments précieux, et leurs regards complices étaient juste… wahou.

À voir Etchebest révèle la souffrance de son fils adopté : un témoignage rare

Une cérémonie pleine d’amour et de vibes romantiques

Exit les scénarios de Demain nous appartient, ici pas de tensions ni de secrets à percer. L’ambiance du mariage était tout ce qu’il y a de plus romantique. Les mariés étaient entourés de leurs familles et amis, et tout le monde avait l’air sur un petit nuage. Rires, larmes d’émotion, câlins et danses jusqu’au bout de la nuit : le cocktail parfait pour démarrer cette nouvelle vie ensemble.

Petit clin d’œil sympa, quelques jours avant le grand jour, Victoire avait déjà régalé ses fans en partageant des stories souvenirs de son enterrement de vie de jeune fille. Soirée fun, déguisements et copines au taquet, visiblement elle a vécu toute l’aventure du mariage version comédie romantique, et franchement, c’est pépite.

Une actrice heureuse… à l’écran comme dans la vraie vie

Les fans de DNA la connaissent bien dans la peau de Vanessa Lehmann, entre rebondissements et intrigues pas toujours très zen. Mais cette fois, Victoire a rangé les cliffhangers au placard pour vivre un vrai conte de fées. Et ça fait plaisir de la voir aussi épanouie hors des plateaux.

On attend maintenant l’album de mariage complet (on ne dira pas non à une vidéo aussi !) et qui sait… peut-être un making-of aussi drôle que ceux diffusés dans Star Academy. En tout cas, tout ça donne carrément envie d’y croire. Vive les mariés !