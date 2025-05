Naissance de son fils : comment Kendji Girac gère sa vie de famille

La famille Girac vient de s’agrandir ! Samedi 17 mai 2025, Kendji Girac a annoncé une nouvelle trop mims : la naissance de son deuxième enfant avec sa compagne Soraya Miranda. Un petit garçon très attendu, né à 15h10. Le chanteur a dévoilé la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec une photo ultra touchante et un message débordant d’amour.

Un papa comblé une fois de plus

Après la naissance de sa fille Eva Alba en janvier 2021, Kendji Girac remet ça avec l’arrivée d’un petit garçon ! Si le couple n’a pas encore révélé le prénom du bébé, le jeune papa a quand même fait fondre tout le monde avec un message plein de tendresse sur Insta : « Mon trésor, ma fierté, mon amour. » Oui bon, on a fondu. Encore une fois, Kendji montre qu’il est un père attentionné et ultra présent, entre deux concerts ou un plateau télé.

Et comme un bébé, ça demande de l’équipement, l’interprète de « Andalouse » n’a pas attendu pour se rendre dans un magasin de puériculture. Direction Bébé9 à Sainte-Geneviève-des-Bois pour shopper LA poussette du moment : une Cybex Mios avec nacelle et cosi. Là on est sur du papa stylé ET pratique, ça passe crème.

La boutique elle-même a partagé une photo de l’artiste, visiblement ravi de ses achats. Franchement, qui n’aurait pas aimé croiser Kendji au rayon tétines ? Ça aurait limite mérité un passage dans Les Marseillais, version Family trip.

Kendji entre biberons et obligations pro

Bébé ou pas, Kendji gère tout d’une main de maître. À peine devenu papa pour la seconde fois qu’il enchaînait déjà avec un événement pro le dimanche 18 mai, soit le lendemain de la naissance. Il était attendu au séminaire des 50 ans de Franck Provost à Lyon. Oui, Kendji sait mixer vie de famille et vie d’artiste, et franchement, c’est pépite.

Mais même en plein taf, le chanteur reste ultra connecté aux siens. En avril dernier, dans Rendez-vous en terre inconnue, il avait confessé que s’éloigner de sa fille pendant les tournages était un vrai crève-cœur. Pourtant, il continue de partager ces moments touchants avec le public, toujours aussi sincère.

Une chose est sûre : chez les Girac-Miranda, la famille passe avant tout. Entre deux biberons et une tournée, Kendji reste ce gars simple, vrai et proche de nous. Et on a hâte de découvrir le prénom de ce petit baby boy qui arrive déjà avec une fanbase de compétition.