Omar Sy accusé de menaces en gare : ce qui s’est vraiment passé avant son départ pour Avignon

En déplacement pour Avignon, Omar Sy aurait eu une vive altercation avec des agents de la SNCF, jeudi matin à la gare de Lyon à Paris. En cause : une histoire de muselière pour son chien qui aurait mal tourné. Résultat, insultes et menaces au menu… et pas que sur les quais.

Quand la demande de trop fait vriller la matinée

Il est environ 7h, ce jeudi 22 mai, quand des agents de la sûreté ferroviaire de la SNCF approchent Omar Sy dans la gare de Lyon. Ils lui demandent calmement de museler son chien, conformément aux règles en vigueur pour les animaux sur le réseau ferroviaire. Jusque-là, rien d’anormal. Sauf que… l’acteur ne l’aurait pas pris de la meilleure façon.

D’après les infos qui circulent, la situation aurait très vite dégénéré. L’interprète du fameux Assane Diop dans Lupin (oui, le gentleman cambrioleur préféré de Netflix) aurait explosé, lâchant injures et menaces de mort à l’encontre des agents de sécurité. Chaos matinal sur les quais, tout sauf ambiance chill.

Un trajet Paris-Avignon plus tendu qu’un prime de Secret Story

Mais ce n’était visiblement pas fini. Une fois installé dans son train en direction d’Avignon, Omar Sy aurait remis le couvert. Des témoins affirment que les propos menaçants auraient continué à bord du wagon, cette fois en présence des contrôleurs… et de plusieurs voyageurs qui n’avaient probablement pas demandé un drama en bonus avec leur billet.

La SNCF confirme qu’une altercation a bien eu lieu, et parle de « propos menaçants ». Et si certaines stars savent gérer les clashs en douceur (coucou les Marseillais en tournage), ici, ça clashe sévère. L’entreprise ferroviaire compte désormais porter l’affaire en justice et engager des poursuites. Ambiance glaciale sur le réseau SNCF.

Pas de tapis rouge pour Louis Vuitton

Malgré cet épisode houleux, Omar Sy est arrivé à bon port à Avignon à 10h20. Aucun comité d’accueil policier à la descente du train. Le comédien devait initialement assiter au grand défilé Louis Vuitton organisé dans le sublime Palais des Papes en soirée. Sauf que son nom a finalement disparu des invités attendus.

Entre ce coup de sang inattendu et une absence remarquée sur les marches du glamour, l’acteur fait clairement le buzz pour les mauvaises raisons. Pas sûr que Dior ou Balmain l’appellent pour leur prochaine collab.