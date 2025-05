Etchebest révèle la souffrance de son fils adopté : un témoignage rare

Philippe Etchebest, habitué à venir en aide à des restaurateurs en galère, s’est cette fois un peu livré côté perso dans « Cauchemar en cuisine ». Lors de la rediffusion de l’épisode diffusé le 22 mai sur M6, le chef star a évoqué son fils adoptif, Oscar-Louis, dans un moment d’émotion inattendu qui a touché de nombreux téléspectateurs.

Un parcours d’adoption qui fait écho

Dans cet épisode tourné à Thoissey, dans l’Ain, Philippe Etchebest vient en aide à Alexis, un jeune restaurateur au bord de la rupture. Ce dernier raconte qu’il a été adopté à l’âge de trois mois, et qu’il a réussi à retrouver ses origines algériennes avec l’aide de ses parents adoptifs. Un témoignage qui touche en plein cœur le chef au col tricolore, au point de lui faire évoquer sa propre histoire familiale.

Et là, petit moment rare à la télé : Philippe confie qu’il a lui aussi adopté un enfant, un garçon prénommé Oscar-Louis. Adopté au Mexique en 2005 avec sa femme Dominique, le jeune homme n’a aujourd’hui aucune information sur ses origines, ce qui, selon le chef, est une immense souffrance pour lui.

Un témoignage rare et sincère du chef au grand cœur

D’habitude hyper pudique sur sa vie privée, Philippe Etchebest a cette fois laissé parler son émotion. En comparant le vécu d’Alexis à celui de son fils, il jette la lumière sur une réalité souvent peu médiatisée : celle des enfants adoptés qui grandissent sans rien savoir de leurs racines.

À voir Librairies en crise : pourquoi le Furet du Nord ferme à Beauvais

« Il n’a rien lui, mon fils. Il ne sait rien sur ses origines », confie-t-il face caméra. Et dans sa voix, on sent toute l’inquiétude d’un père qui aimerait pouvoir répondre aux questions que son fils n’ose peut-être même plus poser. Ce passage a marqué les téléspectateurs, habitués à voir Etchebest dans un rôle de coach dur mais juste. Là, c’est l’homme derrière le chef qui parle, tout simplement.

L’adoption, un vrai parcours du combattant

Ce n’est pas la première fois que Philippe Etchebest prend la parole sur le sujet. Il a déjà qualifié l’adoption de véritable « parcours du combattant » lors d’interviews passées. Entre démarches administratives à rallonge, délais interminables, et montagne russe émotionnelle, devenir parent par adoption demande une force mentale de titan. Et pour le coup, ce n’est pas un épisode de Top Chef que tu remportes aussi simplement.

Avec sa femme Dominique, le chef a traversé toutes ces étapes jusqu’à accueillir Oscar-Louis dans leur famille, il y a presque 20 ans. Aujourd’hui, Oscar-Louis est un jeune adulte dans la vingtaine, dont on sait très peu de choses. Discret, il évite les projecteurs et n’apparaît presque jamais dans les médias. Et franchement, on respecte à fond son choix.

Un moment fort dans une émission culte

On a l’habitude que « Cauchemar en cuisine » nous régale avec des punchlines bien senties ou des clashs dignes des meilleurs épisodes des Cinquante, mais cette fois, c’est un moment fort et touchant que les téléspectateurs ont découvert. Philippe Etchebest n’a pas juste recadré un cuisinier au bord de la crise de nerfs, il a aussi montré qu’il était un papa concerné, avec ses doutes, ses douleurs et son envie d’aider.

À voir Omar Sy accusé de menaces en gare : ce qui s’est vraiment passé avant son départ pour Avignon

Et c’est aussi ça qu’on aime dans ce genre d’émission : quand l’humanité prend le dessus, même entre deux critiques sur une sauce ratée.