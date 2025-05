Pourquoi Gaël Monfils a choisi ce prénom rare et symbolique pour sa fille

À Roland-Garros, Gaël Monfils ne fait pas seulement sensation avec son jeu explosif. Côté perso, le joueur français partage aussi la vedette avec sa compagne, la joueuse ukrainienne Elina Svitolina, et leur adorable fille née en 2022. Mais ce qui retient surtout l’attention ? Le prénom ultra original de leur bébé : Skaï.

Un couple glamour et fusionnel

On ne va pas se mentir, Gaël Monfils et Elina Svitolina, c’est un peu notre couple sporty-chic préféré. Après une relation un peu en dents de scie, le duo s’était brièvement séparé en 2021, avant un come-back amoureux comme dans un épisode des Marseillais où tout le monde fond devant les retrouvailles. Résultat : fiançailles, mariage dans la foulée et une petite fille née en octobre 2022.

Depuis, ils gèrent tout : carrière, parentalité et love story 5 étoiles. Et comme souvent dans les couples ultra-médiatisés, chaque détail est scruté, à commencer par le prénom de leur fille.

Skaï, un prénom original qui fait rêver

Et justement, ce prénom, parlons-en. La petite s’appelle donc Skaï. Oui, comme le ciel, mais en version stylée avec un tréma sur le « ï ». Une touche franco-exotique qui sonne comme un clin d’œil à leur histoire entre deux continents. Ce choix poétique évoque la liberté, l’infini et un vent de fraîcheur. Bref, une vraie pépite.

À voir Bill Gates a le syndrome d’Asperger : sa fille révèle comment la famille vit cette différence

Côté signification, Skaï est un dérivé du mot anglais « Sky », et il s’impose comme prénom mixte, doux et moderne. Il colle parfaitement à l’image d’un enfant libre, curieux et prêt à conquérir le monde (rien que ça). Difficile de faire plus mims sans tomber dans le cliché.

Un prénom encore ultra rare

Si vous n’avez jamais entendu ce prénom avant, c’est normal : Skaï est presque un OVNI en France. D’après les chiffres de l’INSEE, il n’a fait son apparition que très récemment, en 2018. Depuis, on compte seulement :

3 petites Skaï en 2021

en 2021 9 en 2022

19 en tout sur les 5 dernières années

C’est donc un choix hyper original, presque confidentiel, qui se démarque dans les cours de récré. On est loin des Emma, Jade ou Léo qui trustent le classement annuel des prénoms. Skaï, c’est pour les familles qui veulent se la jouer artiste, internationale et un peu rebelle dans l’âme.

Pour les amateurs de variantes ou d’inspirations similaires, d’autres prénoms dans la même veine existent : Skye (plus courant aux États-Unis), Skylynn (plus chantant) ou même l’ultra cool Skyy. Des options poétiques et trendy à garder dans sa wishlist.

À voir La suite pour Florent Manaudou ? Une nouvelle qui va vous choquer

Une enfant qui ne passera pas inaperçue

Avec un papa showman comme Gaël Monfils et une maman combative comme Elina Svitolina, la petite Skaï commence déjà sa vie sous les projecteurs. Et le choix de son prénom ne fait que renforcer ce côté unique et solaire.

Pas étonnant que le public s’attache autant à cette famille, aussi attachante qu’un binôme légendaire de Secret Story. En attendant, on surveille leurs stories Insta avec autant d’attention qu’un tie-break décisif.