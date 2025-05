Crise inattendue au bilan de Bruno et Coralie : leur choix divise les expertes de MAPR

Le bilan de Mariés au premier regard ne sera clairement pas de tout repos ce lundi 26 mai. Alors qu’on croyait Bruno et Coralie remis sur de bons rails, un rebondissement inattendu lors de leur passage devant les expertes vient tout chambouler. Et autant vous prévenir, Estelle Dossin et consorts sont littéralement restées bouche bée.

Un comeback qui ressemble à un conte de fées… au début

Après des retrouvailles plutôt tièdes en France, Bruno et Coralie semblaient déterminés à sauver leur couple. On les retrouve donc dans ce nouvel épisode, bras dessus bras dessous, avec l’envie de tourner la page. Pour marquer le coup, Bruno a organisé une surprise carrément pas dégueu : un aller-retour express à New York.

Dès qu’ils mettent les pieds aux États-Unis, c’est love à tous les étages. Coralie en prend plein les yeux à Times Square et lâche avec émotion : « C’est encore mieux que ce que j’imaginais. » Cerise sur le cheesecake, Bruno a prévu la projection de leur photo de mariage sur écran géant en plein centre-ville. Et là, Coralie fond : « Je n’arrive pas à réaliser… c’est juste génial. »

Petit tour romantique à Central Park, discussions à cœur ouvert, mains qui se frôlent… C’est carré, ça passe crème. Coralie souligne même que « ce genre de moments nous rapproche » tout en laissant planer des doutes : malgré les efforts, la communication reste leur point faible. « Parfois, on ne parle pas la même langue », glisse-t-elle, mi-figue mi-raisin.

À voir Mariés au premier regard : Bruno prêt à tout changer pour Coralie ?

Une douche froide à couper le souffle

Mais bim, retournement de situation lors du passage tant redouté devant les expertes. Coralie et Bruno débarquent main dans la main, sourire mode zen activé. Les expertes, confiantes, s’attendent à un joli happy end. Mais ce qu’elles découvrent déjoue tous les pronostics.

Estelle Dossin, qui a pourtant vu des couples improbables dans l’émission (souvenez-vous d’Émilie et Frédérick, ça clashe sévère encore aujourd’hui sur Insta), perd totalement son calme : « Ça n’a aucun sens ! », balance-t-elle, visiblement choquée.

Alors… y a-t-il eu un nouveau dérapage ? Une rupture après New York ? Ou un choix totalement déroutant de la part du couple ? Le mystère reste entier, mais ce bilan s’annonce plus volcanique qu’un épisode de Secret Story sous tensions.

Ce moment tant attendu sera diffusé lundi 26 mai à 21h10 sur M6. Préparez les popcorns, cet épisode pourrait bien être le plus épique de la saison.

À voir Comment ce candidat créer un énorme malaise ? La Laury crottin