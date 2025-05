La suite pour Florent Manaudou ? Une nouvelle qui va vous choquer

Florent Manaudou ne s’arrête plus ! Après avoir brillé dans les bassins et charmé le public dans Danse avec les stars, le nageur français s’essaie maintenant au jeu d’acteur. Et pas dans n’importe quoi : il débarque bientôt dans une série policière sur France 3, et ça promet du lourd !

Du médaille d’or au parquet de TF1 : la reconversion tout-terrain

On l’a connu champion olympique, intouchable sur 50 mètres. Mais depuis quelque temps, Florent Manaudou explore d’autres terrains, et ça passe crème. À l’image des candidats de Koh Lanta qui enchaînent les épreuves, Florent multiplie les expériences : d’abord dans Danse avec les stars, où il a montré ses talents de danseur aux côtés d’Elsa Bois. Même s’il n’a pas terminé sur le podium, il a clairement conquis les téléspectateurs avec son naturel et sa bonne humeur.

Puis, l’ex-nageur a surpris tout le monde en participant à un documentaire poignant sur M6 autour de la santé mentale. Il y a rejoint d’autres personnalités comme Yannick Noah, Camille Lacourt ou encore Pomme, pour parler sans filtre des sujets aussi puissants que tabous. Un vrai geste fort, qui montre aussi une nouvelle facette de lui.

Cap sur la fiction : nouveau rôle dans la série “A priori”

Et sa mue médiatique continue. Selon Le Parisien, Florent Manaudou va apparaître dans la saison 2 de la série policière A priori, diffusée sur France 3. Il ne s’agit pas d’un simple caméo, non non !

Il va incarner un personnage important, lié à l’héroïne principale, dans une intrigue qui mêle humour, tension et enquêtes farfelues. Et le cast n’est pas n’importe lequel : il rejoint Bruno Salomone (le roi des situations absurdes) et Lucia Passaniti, déjà bien connus du public.

Le tournage doit débuter en juillet, mais on sait déjà que le rôle sera physique, musclé et à la hauteur du tempérament sportif de Florent. Petit bonus : il sera aussi question de scènes d’action bien senties, donc autant dire qu’on a hâte de le voir en mode enquêteur badass.

Vers une nouvelle carrière audiovisuelle ?

Pas de doute, Florent Manaudou est en train de construire quelque chose de solide à la télé. À la manière d’un Vincent Queijo qui a quitté la téléréalité pour se reconvertir dans la psychologie, Florent prend un virage intelligent et réfléchi. Il ne se contente pas d’une simple apparition à l’écran, il mise sur des projets variés, engagés et créatifs.

Du sport de haut niveau aux plateaux de tournage, il montre qu’il est capable d’exceller partout où il va. Alors, bientôt une série sur Netflix ? Un biopic sportif dont il serait la star ? En tout cas, on valide 100 % cette dynamique, et on garde un œil sur son actu. Parce que clairement, Florent n’a pas fini de nous surprendre !

