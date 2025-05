Bill Gates a le syndrome d’Asperger : sa fille révèle comment la famille vit cette différence

Bill Gates atteint du syndrome d’Asperger ? C’est sa fille Phoebe qui l’a affirmé sans tabou dans le podcast ultra-populaire « Call Her Daddy ». En quelques mots, elle a offert un portrait touchant et inattendu du génie de Microsoft, loin des discours techno froids et des clichés sur les milliardaires de la Silicon Valley.

Phoebe Gates brise le silence sur son père

On est très loin du melon et des confidences bling-bling vues dans Les Marseillais VS le Reste du Monde. Phoebe Gates, 21 ans, n’a pas parlé d’argent ou de villas à Bali, mais bien de vulnérabilité. Dans l’épisode de « Call Her Daddy », elle a révélé que son père, le très célèbre cofondateur de Microsoft, est atteint du syndrome d’Asperger.

Une annonce intime et pleine d’authenticité qui a fait le tour des réseaux.

D’après Phoebe, Bill Gates est un homme brillant au raisonnement hyper structuré, mais aussi un peu décalé socialement. Il a parfois du mal à décoder les signaux émotionnels ou à gérer des situations simples du quotidien, comme rencontrer les copains de sa fille. Oui, même les familles de génies vivent des moments gênants à table.

Des moments parfois awkward mais remplis d’amour

Dans la famille Gates, on accueille cette différence avec tendresse et humour. Le syndrome d’Asperger n’est ni caché ni dramatisé. Phoebe raconte que son père est parfois un peu « robot » dans ses réactions, mais que ça fait aussi partie de son charme. L’essentiel, selon elle, c’est l’acceptation. Pas de malaise, pas de tabou, juste une manière différente de percevoir le monde.

Et honnêtement, ça donne une autre image du géant des logiciels qu’on connaissait surtout pour ses TED Talks sérieux et son obsession pour les graphiques. Grâce aux confidences de Phoebe, on découvre un Bill Gates attachant et vulnérable, qui fait de son mieux dans un monde qui ne parle pas toujours son langage.

Asperger et génie : quand la différence devient un super-pouvoir

Les traits associés au syndrome d’Asperger, comme la concentration extrême et l’obsession du détail, ont littéralement boosté la carrière de Gates. Selon Phoebe, c’est ce focus absolu qui lui a permis de se plonger à fond dans la création de Microsoft. Des qualités qui auraient pu être vues comme handicapantes dans un autre contexte se sont révélées être ses plus grandes forces.

Et franchement, quand on voit tout ce qu’il a accompli, on comprend que son approchée un peu hors cadre était… ce qu’il fallait. Comme quoi, les chemins trop balisés, c’est peut-être surfait. À l’image d’un Julien dans Les Cinquante qui retourne le jeu en mode solo, Bill Gates a choisi sa propre route.

Une révélation qui fait du bien à la neurodiversité

Si Phoebe a parlé de cette facette de son père, ce n’est pas seulement pour balancer une anecdote inédite. Elle veut visibiliser la neurodiversité, faire comprendre qu’il y a mille façons d’être brillant et qu’un parcours atypique ne devrait jamais rimer avec marginalisation. Une belle leçon de tolérance à une époque où les réseaux aiment trop juger au premier regard.

Avec le nom Gates en étendard, son message va beaucoup plus loin que celui d’une simple fille de milliardaire. Il s’inscrit dans un mouvement mondial pour mieux comprendre l’autisme et valoriser toutes les façons d’être, même (et surtout !) quand elles sont un peu différentes.

Phoebe ne cherche pas à attirer l’attention, elle humanise une figure souvent perçue comme distante et ultra-rationnelle. Son témoignage apporte un regard sensible et moderne sur un sujet encore trop peu abordé. Et spoiler alert : cette sincérité, ça passe crème.