Un restaurant d’Etchebest fermé : pourquoi l’émission ne suffit pas toujours

Philippe Etchebest n’a pas pu sauver tous les restos passés dans “Cauchemar en cuisine” et Alexis en est la preuve vivante. Malgré un épisode diffusé en juin 2024 plein d’espoir et de nouveautés, son restaurant “Chez le Père Alex” a définitivement fermé ses portes le 1er décembre. Et ça pique un peu.

Un épisode prometteur… façon montage télé

Franchement, à la télé, on y croyait. En juin dernier, “Chez le Père Alex” semblait renaître grâce à Philippe Etchebest. Le chef star avait débarqué dans la crêperie d’Alexis en mode sauveur, comme il sait si bien le faire, pour redresser la barre d’un établissement au bord du naufrage.

Résultat : carte simplifiée, déco revisitée et afflux de clients curieux. L’épisode avait même un petit goût d’happy end.

Mais on aurait dû se méfier, un peu comme quand une love story se forme trop vite dans Love Island : dans la vraie vie, les paillettes de la télé tiennent rarement sur la durée. Derrière l’effet “Waouh” de la diffusion, la situation financière restait carrément tendue pour Alexis.

Le gaz, la galère et la fermeture fatale

Malgré tous les efforts mis en place, Alexis n’a pas réussi à sortir la tête de l’eau. Le déclic ? EDF qui lui coupe le gaz du jour au lendemain… ambiance. “C’était le coup de grâce”, a-t-il confié à Purepeople. Et on peut le comprendre : difficile de faire tourner une crêperie sans gaz. Malgré tout ce qu’il a essayé, sa trésorerie était toujours bien dans le rouge.

Le 1er décembre 2024, il a donc pris la décision de baisser définitivement le rideau sur “Chez le Père Alex”. Pas de gros drama ni de clash à la Secret Story, juste beaucoup de regrets et une bonne dose de lucidité. Alexis garde néanmoins la tête haute et assure avoir appris de cette aventure télévisée. “C’est en faisant des erreurs qu’on apprend”, dit-il. Respect.

“Cauchemar en cuisine” ne fait pas de miracles tous les coups

Eh oui, l’émission de Philippe Etchebest ne transforme pas tous les restos en pépites. Une enquête récente révèle un chiffre pas hyper rassurant : sur les 82 établissements passés dans “Cauchemar en cuisine” depuis 2011, seuls 32 sont encore ouverts aujourd’hui. Même pas la moitié. Dur.

Les causes ? Souvent les mêmes :

Des dettes déjà trop lourdes avant l’intervention

avant l’intervention Des retards de paiement impossibles à rattraper

impossibles à rattraper Une gestion pas toujours au top

Des clients qui ne reviennent pas malgré le passage à la télé

En gros, le passage dans l’émission donne un bon coup de projecteur, mais quand c’est trop cramé, Etchebest ou pas, c’est compliqué.

Alexis, salarié et lucide

Aujourd’hui, Alexis a tourné la page. Il est redevenu salarié et semble plus serein, même si la fermeture de “Chez le Père Alex” reste une blessure. Il représente à lui seul la limite de ce format qu’on adore regarder mais qui ne peut pas tout réparer.

Un peu comme dans Les Cinquante, où même les alliances les plus solides peuvent s’effondrer si t’as pas la bonne stratégie au bon moment. Le parcours d’Alexis rappelle une vérité toute simple : la télé peut faire rêver, mais la réalité, elle, ne fait pas de cadeaux.