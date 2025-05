Caroline Garcia en lingerie à Roland-Garros : comment elle transforme son adieu en coup médiatique

Caroline Garcia a fait sensation à Roland-Garros en s’affichant dans une tenue qui sort de l’ordinaire : de la lingerie. Oui oui, la joueuse française a osé le look Etam en plein tournoi, mêlant glamour et performance. À 31 ans, alors qu’elle s’apprête à tirer sa révérence, elle reste plus iconique que jamais.

Une collaboration sport et style qui fait mouche

Ce n’est pas la première fois que Caroline Garcia collabore avec la marque française Etam, mais cette apparition pendant Roland-Garros marque un joli clin d’œil pour ses fans. Fidèle à ses convictions, elle prône des valeurs « modernes et accessibles », comme elle l’a confié, et ça colle pile poil avec l’image de la marque.

Résultat ? Une Caroline radieuse, en lingerie stylée et parfaitement à l’aise sur la terre battue.

L’idée derrière cette campagne est simple : casser les codes, prouver qu’on peut être sportive de haut niveau et féminine, sans concession. Et franchement, ça passe crème. Etam, fidèle à son image de marque inclusive et audacieuse, mise encore une fois sur une ambassadrice qui incarne la femme forte, authentique et moderne. Côté look, on est loin du simple partenariat marketing, c’est un vrai statement.

Un dernier Roland-Garros sous les projecteurs

Mais cette apparition n’est pas anodine. Caroline Garcia a récemment publié un message émouvant sur ses réseaux sociaux où elle évoque la fin prochaine de sa carrière. À 31 ans, elle s’apprête à ranger la raquette après 15 saisons pleines de hauts, de bas, de blessures, de moments de grâce. Bref, un véritable ascenseur émotionnel comme dans Les Cinquante quand ton chouchou est éliminé au premier tour.

En pleine transition, elle participe tout de même à son quatorzième Roland-Garros consécutif. Une vraie guerrière qui ne lâche rien, même en connaissant la fin du match. Son premier tour la voit affronter l’Américaine Bernarda Pera.

Est-ce que ce sera son dernier ? Mystère.

Ce qui est sûr, c’est qu’elle veut savourer chaque instant, chaque balle, comme si c’était la dernière.

Elle a d’ailleurs précisé qu’elle ne donnait pas encore de date fixe pour raccrocher, préférant vivre cette fin avec intensité. Un peu comme les dernières semaines d’une star de télé-réalité dans une villa avant la finale : on savoure, on pleure, on applaudit.

Une reconversion loin des courts mais pas du style ?

Quand on voit cette collab avec Etam, on se dit que Caroline Garcia a peut-être déjà une petite idée pour sa vie d’après. Devenir égérie à plein temps ? Lancer sa propre marque ? En tout cas, l’association sport et mode lui va à ravir.

Elle montre qu’une sportive peut aussi briller dans le fashion game, sans forcer.

Et puis, avouons-le, cette campagne donne un sacré coup de frais à l’image des joueuses de tennis. On est loin des clichés, place à la liberté, à l’expression de soi, et à une dose de glamour bien dosée. Caroline, même en pleine retraite, promet encore de faire parler d’elle. Un peu comme une candidate iconique de Secret Story qui marque son époque… et dont tout le monde se souvient.