Macron giflé ? Leur réapparition publique calme la polémique

Emmanuel et Brigitte Macron ont fait leur grande réapparition publique, main dans la main, le 26 mai lors de leur tournée au Vietnam. Quelques heures seulement après une vidéo virale qui a enflammé les réseaux, le couple présidentiel s’affiche plus soudé que jamais, faisant taire doucement les rumeurs d’altercation.

Une vidéo virale relance les rumeurs

C’est la séquence qui a mis Twitter, TikTok et Insta en ébullition ce week-end. Dès le 25 mai, une vidéo de l’arrivée d’Emmanuel Macron et de Brigitte au Vietnam a circulé à vitesse grand V. On y voit le président faire un pas en arrière, tandis que sa femme, visiblement agacée, tente de repousser son visage avec les mains.

Et là, la toile s’est enflammée : gifle ? Geste ? Simple moment maladroit ? L’interprétation est vite devenue une affaire d’État 2.0.

Cette scène, tournée à peine arrivés sur le tarmac de Hanoï, a été qualifiée de « violente » par certains internautes. Mais d’autres y ont vu un montage grossier ou une exagération sortie tout droit du cerveau des complotistes. Team complot ou team malaise en direct ? L’Élysée n’a pas tardé à trancher.

L’Élysée calme le jeu : “rien de tout ça”

Pas de gifle ni de clash présidentiel selon l’entourage d’Emmanuel Macron. D’après un proche du couple, il s’agissait simplement d’un “moment de complicité”, une espèce de chahut léger sans la moindre animosité. Le président et son épouse auraient juste voulu relâcher la pression avant le début d’une tournée diplomatique ultra-intense.

“Il n’en fallait pas plus pour donner du grain à moudre aux complotistes” a lâché cette source, visiblement agacée par cette montée en sauce express.

Franchement, vu l’intensité des déplacements diplomatiques avec le décalage horaire, le protocole XXL et la pression médiatique, un petit geste décalé, ça passe crème, non ? On n’est pas dans Les Cinquante, ici, faut pas crier au drame à chaque mouvement d’humeur.

Une apparition publique en mode “on est ensemble, point final”

Et comme ils savent gérer les crises comme des pros, Brigitte et Emmanuel ont dégainé la meilleure réponse possible le lendemain même : une apparition publique ultra-complice. Le 26 mai, direction le temple de la Littérature à Hanoi, bras dessus bras dessous, le sourire tranquille, comme si de rien n’était.

Avant ça, les Macron avaient été reçus chaleureusement par le nouveau secrétaire général Tô Lâm et sa compagne. Il n’en fallait pas plus pour que tout le monde compare cette scène à une story Insta bien ficelée. Zéro tension, beaucoup de sourires, et un langage corporel maîtrisé qui dit très clairement : “tout roule”.

Ce genre d’apparition, hyper stratégique, c’est un peu comme quand Nikola des Marseillais recolle les morceaux avec Laura juste après une embrouille en boîte devant les caméras, un grand classique pour calmer le jeu.

Le couple présidentiel reste bien rodé côté com’, prouvant qu’il en faut plus qu’une vidéo floue pour ébranler leur duo. Raison de plus pour laisser les réseaux à leurs buzz et passer à autre chose, non ?