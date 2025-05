Robert De Niro face au coming out de sa fille : sa réponse bouleverse

Robert De Niro a pris la parole comme rarement il le fait, pour réagir avec pudeur et tendresse au coming out de sa fille transgenre, Airyn. Dans une simple phrase, l’acteur résume tout : « Je l’aimais et la soutenais comme mon fils, maintenant je l’aime et la soutiens comme ma fille. » Une déclaration aussi puissante que discrète, qui fait chaud au cœur.

Un père au cœur tendre derrière les rôles de dur à cuire

On le connaît surtout pour ses rôles cultes où il joue les mafieux impitoyables ou les flics au sang-froid, de Taxi Driver à Heat en passant par Le Parrain 2. Mais dans la vraie vie, Robert De Niro n’a rien du mec flippant qu’il incarne à l’écran. C’est un papa tendre, discret, et totalement investi dans sa relation avec ses enfants.

Dans une interview touchante au magazine Them, Airyn, sa fille, a levé le voile sur le rôle crucial de son père pendant sa transition. Elle raconte un Robert curieux, parfois maladroit (on visualise bien la scène gênante à la table du dîner), mais toujours présent. Pas besoin de grands discours ni d’effusions publiques, juste un amour vrai, entier, et surtout, constant.

À voir M6 supprime La Roue de la fortune du samedi : pourquoi ce choix malgré le succès ?

Une déclaration pleine d’amour qui fait du bien

La réaction de De Niro a été saluée partout sur les réseaux. Et franchement, on comprend. Au moment où tant de débats enflamment les plateaux télé et Twitter sur les droits des personnes trans, lui mise sur la bienveillance pure. À aucun moment il ne se place en héros ou en exemple, il dit juste les choses simplement, comme un père aimant. Point.

Et ça, pour plein de jeunes trans (et leurs familles), c’est pépite. Parce que l’acteur n’essaie pas de faire le buzz ou de capitaliser sur le sujet. Il montre que soutenir son enfant quand il ou elle fait son coming out trans, ça n’est pas une révolution, c’est juste normal.

Des réactions émues partout sur les réseaux

Sur Instagram, TikTok, X (anciennement Twitter) et compagnie, les messages se sont enchaînés. Des parents, des enfants, des inconnus venus dire merci. Certains racontent leur parcours compliqué, d’autres espèrent pouvoir un jour entendre les mêmes mots de leur père. Et tous saluent la douceur rare du geste.

Voilà ce qu’on a pu lire notamment :

« Voilà comment on doit aimer son enfant . Sans mais, sans pourquoi. »

. Sans mais, sans pourquoi. » « Robert De Niro vient de m’émouvoir plus que dans tous ses films réunis . »

. » « En une phrase, il a réparé des années de silences dans certaines familles. »

On est loin du drama des Marseillais au Mexique ou des clashs explosifs dans Les Cinquante… Ici, c’est juste l’amour brut, sans chichis. Et ça, ça passe crème.

À voir Fan de Nadal ? Ce vibrant hommage à Roland-Garros 2025 va vous émouvoir

Redéfinir la paternité, sans en faire des caisses

Ce que prouve De Niro avec cette déclaration, c’est qu’on peut être une légende du cinéma et un papa normal à la fois. Il n’y a pas besoin de grands manifestes ou de posts larmoyants, juste de la présence et du cœur. En creux, c’est toute une vision de la paternité qui se dessine, plus douce, plus humaine, plus simple aussi.

Être un bon père, aujourd’hui, c’est peut-être juste ça : soutenir, écouter et aimer. Sans condition. Sans barrière. Et sans scénario.