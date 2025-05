Fan de Nadal ? Ce vibrant hommage à Roland-Garros 2025 va vous émouvoir

C’était un moment fort, vibrant et plein d’émotion qui a ouvert Roland-Garros 2025 : Rafael Nadal a reçu un hommage grandiose sur le court Philippe-Chatrier, marquant la fin d’une ère pour l’un des plus grands champions de l’histoire du tennis. Paris a su lui dire merci avec tout le panache qu’il mérite.

Rafael Nadal remercie la France en français, s’il vous plaît

À 38 ans, Rafael Nadal a tiré sa révérence du tournoi qui a fait de lui une légende. Dimanche 25 mai 2025, dès l’ouverture de Roland-Garros, l’Espagnol a pris la parole face à un public ému, délivrant un discours en français (oui oui, avec l’accent en prime). Il a tenu à remercier la France et Paris pour l’amour et le soutien inconditionnel qu’il a reçus tout au long de sa carrière.

Rafa a déclaré que, même s’il ne pouvait plus jouer, ses souvenirs resteraient à jamais ancrés sur ce court qu’il qualifie de « magique ». L’émotion était palpable, et le public, debout, n’a pas caché ses larmes. Frissons garantis.

Un casting VIP pour applaudir le roi de la terre battue

L’événement a rassemblé un paquet de têtes connues. Nolwenn Leroy et son chéri Arnaud Clément étaient bien là, assortis dans un look tout en hommage : tee-shirts orange avec l’inscription « Merci Rafa ». Le couple, ultra complice, a affiché son soutien en mode très stylé. Nolwenn, fidèle à son image douce et simple, a immortalisé la journée sur Instagram avec plusieurs clichés de la cérémonie. On adore.

Mais ce n’était pas tout. Nikos Aliagas, le boss de la Star Academy, Thomas Sotto et le toujours très second degré Marc-Antoine Le Bret faisaient aussi partie du public. Tous unis pour saluer l’un des plus grands sportifs de tous les temps. C’est ce qu’on appelle une bonne guest list.

Des retrouvailles XXL entre légendes du tennis

Un moment fort de cette cérémonie ? Sans hésiter, la présence des trois autres monstres sacrés de ce sport : Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray. Rien que ça. Les quatre géants du tennis, qui totalisent à eux tous 69 titres en Grand Chelem (et autant de moments de tension sur les courts), étaient réunis pour saluer comme il se doit la carrière épique de Nadal.

Le joueur espagnol a d’ailleurs dédié une partie de son discours à ces anciens rivaux devenus amis, rappelant que le tennis, au fond, c’est aussi de la fraternité. Franchement, ça passe crème d’entendre ça venant d’un mec qui a autant tout donné.

Une empreinte à jamais dans le cœur des fans

Cerise sur le gâteau, Rafael Nadal a reçu un trophée symbolique, et a laissé son empreinte sur le court Philippe-Chatrier, aux côtés des plus grandes figures du tennis. Ce geste purement symbolique vient sceller un lien déjà mythique entre le champion et son tournoi fétiche.

C’était une journée remplie de souvenirs, de sourires humides et de standing ovations. Alors que certains regardaient les Marseillais à la télé, ici, sur la terre battue parisienne, l’histoire s’écrivait en majuscules. Merci Rafa, et à jamais dans nos cœurs de fans.