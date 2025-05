M6 supprime La Roue de la fortune du samedi : pourquoi ce choix malgré le succès ?

Depuis le 5 avril, Éric Antoine régale les fans de nostalgie et de jeux TV avec une nouvelle version de La Roue de la fortune sur M6. Mais surprise, la chaîne vient de supprimer sa diffusion du samedi, sans justification officielle. Pourtant, les audiences étaient plutôt bonnes…

Un vrai comeback pour « La Roue de la fortune »

Flashback au 27 janvier 2025 : M6 relance en grande pompe La Roue de la fortune, célèbre jeu télé qui a marqué les années 2000 avec Christophe Dechavanne et Victoria Silvstedt (big up à ceux qui regardaient ça après l’école). Aux manettes, on retrouve cette fois Éric Antoine, l’humoriste-magicien-animateur adoré du public. Bonne pioche pour M6, puisque les téléspectateurs sont au rendez-vous !

Avec une moyenne de 776 000 fidèles et des pics à 830 000, le programme dépasse les 9 % de part d’audience, ce qui est plutôt très correct pour un jeu de cette case horaire. Résultat, la chaîne avait mis les bouchées doubles : une diffusion du lundi au vendredi et une case supplémentaire le samedi à 17h25, histoire de faire tourner la roue toute la semaine.

Adieu, le samedi…

Sauf que plot twist : selon les infos de Nicolas Malaboeuf, la version du samedi vient tout juste d’être déprogrammée. Sans bruit, sans explication… silence radio du côté de M6. Et forcément, ça fait un peu jaser. Est-ce une chute d’audience sur ce créneau ? Des ajustements de grille pour une autre émission ? Un souci logistique ou budgétaire ? Rien n’a été expliqué publiquement.

À voir Eric Antoine amoureux de Gennifer Demey : J’ai présenté mon CV et j’ai été embauché

On sait juste que le programme gardait de bonnes perfs, donc c’est pas la cata niveau chiffres. Mais clairement, ce choix a de quoi interroger, surtout pour les fans qui avaient pris l’habitude de regarder Éric Antoine le week-end.

Éric Antoine, valeur sûre de M6

Ce n’est pas un secret : Éric Antoine, c’est un peu le chouchou de M6. Il cartonne dans La France a un incroyable talent, s’impose dans Les Traîtres (où les retournements de veste sont dignes des plus gros clashs de Secret Story, on ne va pas se mentir) et gère aussi sa carrière de scène avec brio. Bref, il sait tout faire.

Son humour bon enfant, son sens du spectacle et sa proximité avec le public collent parfaitement à l’univers fun et léger de La Roue de la fortune. Alors pas de panique : le jeu continue d’être diffusé en semaine. On pourra toujours jouer au pendu avec lui du lundi au vendredi, tranquille avec notre café et notre plaid.

En résumé, même s’il perd son samedi, le jeu garde son public et sa popularité intacte… pour notre plus grand plaisir.

À voir Fan de Nadal ? Ce vibrant hommage à Roland-Garros 2025 va vous émouvoir