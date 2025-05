Pourquoi Julien Lieb n’a rien touché face à Pierre Garnier et ce que ça révèle sur la Star Academy

Depuis sa victoire à la Star Academy en février 2024, Pierre Garnier ne cesse de faire parler de lui. À 23 ans, le chanteur normand est passé de parfait inconnu à véritable phénomène de la chanson française. De la scène aux cérémonies en passant par des hits qui cartonnent, son nom est désormais sur toutes les lèvres.

Une ascension qui va à 100 à l’heure

Quand Pierre Garnier a remporté la onzième saison de la Star Ac’ le 3 février, il n’imaginait sans doute pas que tout irait aussi vite. En plus d’un chèque bien rond de 100 000 euros, il a décroché un contrat avec une maison de disques.

Trois jours plus tard, bam, son premier single Ceux qu’on était sort et explose les compteurs : n°1 des ventes en moins de 24 heures.

Et ce n’est que le début. Depuis, Pierre enchaîne les tubes à la vitesse de la lumière. On lui doit notamment Nous on sait, Chaque seconde et Adieu, nous deux, tous présents sur son tout premier album. Il est d’ailleurs en plein dans sa tournée, avec des dates à travers la France et aussi chez nos voisins belges. Niveau popularité, le gars coche toutes les cases.

Des récompenses à la pelle

Côté trophées, là aussi c’est pépite. Pierre a été récompensé lors de plusieurs événements prestigieux, dont les Victoires de la musique et les NRJ Music Awards. Rien que ça. Une reconnaissance pro qui confirme que son succès, ce n’est pas juste un coup de buzz.

Comme si ça ne suffisait pas, il a également été choisi parmi les relayeurs de la flamme olympique à Paris cet été. Une vraie consécration populaire pour celui qui, il y a un an à peine, chantait encore dans sa chambre.

Julien Lieb balance (gentiment) sur l’après Star Ac’

Mais cette success story ne s’est pas faite dans le calme total. Récemment, Julien Lieb, le finaliste face à Pierre, est revenu sur leur aventure commune dans une interview sur YouTube avec Le Bouseuh. Et il a évoqué, en toute décontraction, une petite blague qui avait fait jazzer à l’époque.

Pendant l’émission Clique animée par Mouloud Achour, ce dernier avait lancé que tous les candidats étaient un peu les gagnants de la Star Academy. Julien, en mode second degré, avait glissé un petit : « Il y a quand même une petite différence de chèque » en regardant Pierre. Clairement, ça a fait grincer quelques dents.

Il a tenu à préciser que les 100 000 euros gagnés par Pierre n’étaient pas une somme cash, mais une avance sur son futur album. Lui, en tant que finaliste, n’a rien touché. Pas même un petit bonus (rien, nada). Avec du recul, Julien reconnaît que sa vanne était peut-être maladroite. Même s’il l’assume totalement, il sait désormais que ce genre de punchline peut ne pas passer crème à tous les coups.

Star Academy : une promo qui marque

Évidemment, l’histoire entre Pierre Garnier et Julien Lieb n’est pas la seule à avoir marqué cette édition. Entre les amitiés sincères et les petites tensions (comme dans tout bon télé-crochet qui se respecte), cette cuvée 2024 aura réussi à fédérer un public large et fidèle. Et on ne va pas se mentir, ça nous rappelle un peu les débuts de Jenifer ou Grégory Lemarchal, époque où la Star Ac’ faisait vibrer tout le pays.

En attendant, Pierre trace sa route, bien entouré de son public fidèle, pendant que Julien continue, lui aussi, sa carrière musicale avec beaucoup de sincérité. Comme quoi, à la Star Ac’, même sans le gros chèque, y’a moyen de se faire une vraie place.