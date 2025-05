Scène coupée dans Mariés au premier regard : Mallaury révèle enfin ce moment bouleversant

Mallaury a bouleversé les téléspectateurs de Mariés au premier regard en devenant la première candidate bisexuelle de l’émission. Le jour J, elle a craqué pour Mélanie au premier regard. Mais ce qu’on ne savait pas, c’est qu’une scène très forte émotionnellement a été coupée. Et elle en dit enfin plus, sans filtre.

Une rencontre choc… mais coupée au montage

Mallaury, 29 ans, n’est pas prête d’oublier le moment où elle a découvert Mélanie, 34 ans, dans sa tenue de cérémonie. Un simple regard, et c’était plié. Ce qu’on ne voit pas à l’écran ? Sa réaction ultra spontanée et touchante.

« J’ai eu un choc », confie-t-elle lors d’une interview au Parisien. « Je me suis dit : C’est une femme, et en plus, elle est canon ! ».

Ce cri du cœur, capté par les caméras mais zappé au montage, prouve à quel point cette rencontre l’a touchée en plein cœur. Elle raconte même avoir lâché un petit “Ah !” de surprise et d’émotion en la voyant arrivée en tailleur. Instantanément, le doute a disparu : elle savait qu’elle allait dire oui, et pas juste parce que l’émission le lui demandait. « C’était le scénario idéal, ce dont j’avais rêvé ». Bref, ça passe crème.

Pourquoi Mallaury semblait distante à l’écran

Devant sa future épouse, Mallaury semblait un peu figée. Certains téléspectateurs s’étaient dit que ça manquait de peps ou de naturel. Mais la vérité, c’est qu’elle était tout simplement bouleversée.

Et ça, ça ne se voit pas toujours à travers la caméra. « Elle m’a dit que j’étais très jolie, je lui ai répondu qu’elle aussi, mais on ne l’a pas vu au montage. Elle m’a tellement plu que j’ai perdu le contrôle », explique-t-elle.

Ces émotions brutes, Mallaury les assume totalement aujourd’hui. Dans la voiture, juste avant de dire “oui”, elle avait même confié à son père : « J’espère que c’est un homme ». Une phrase qui peut paraître dure, mais qui est en fait liée à ses blessures sentimentales passées.

Rencontrer une femme l’a surprise sur le moment, mais c’était surtout un mécanisme d’autodéfense après des histoires compliquées avec des femmes.

Son coming-out à l’écran : une étape forte et symbolique

Au-delà de la love story, cette aventure a aidé Mallaury à s’affirmer pleinement, y compris face au public. Elle est devenue la première candidate ouvertement bisexuelle de MAPR, ce qui, soyons honnêtes, est encore assez rare dans la téléréalité française.

Même dans Les Cinquante ou Secret Story (coucou Anthony), on voit encore beaucoup d’hésitations à oser cette transparence.

Et forcément, qui dit téléréalité dit réseaux sociaux… et critiques. Mallaury a essuyé quelques commentaires pas toujours tendres. Mais elle garde la tête haute. « La première fois, c’était dur de passer seule, sans mon binôme. Mais là, je suis fière de montrer mon histoire, mon mariage avec Mélanie ». Une love story mais aussi, surtout, une histoire de reconstruction personnelle. Un vrai OUI au courage et à l’authenticité.