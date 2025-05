Critiquée pour son rôle au cinéma, Léna Situations répond avec un film d’horreur audacieux

Léna Mahfouf, aka Léna Situations, fait ses premiers pas au cinéma à 27 ans. Après avoir conquis YouTube, les réseaux sociaux et les front rows des plus grands événements mode, elle décroche officiellement son tout premier rôle d’actrice. Et attention, elle débarque dans un film… avec des araignées tueuses. Rien que ça.

Léna Situations passe du vlog à la caméra de cinéma

La star du lifestyle français va jouer le rôle principal dans le film Spider Island, un thriller tourné à l’île Maurice. L’intrigue ? Un groupe d’influenceurs est invité à l’ouverture ultra select d’un hôtel de luxe, mais entre les welcome drinks et les photos Insta paradisiaques, des araignées mortelles décident de s’inviter à la fête. Ambiance Koh Lanta meets The Last of Us, en version très Instagrammable.

Aux côtés de Léna, on retrouve au casting des têtes déjà connues du grand écran comme Rose Williams (Sanditon), Tim McInnerny (Blackadder) et Owen Warner (Hollyoaks), mais aussi d’autres créateurs de contenu. Ce n’est pas une première caméra pour Léna, puisqu’elle avait déjà prêté sa voix à une Barbie sirène dans le film de Greta Gerwig. Mais cette fois, c’est en chair, en os et sans filtre qu’on la verra jouer.

Des critiques piquantes (et pas que les araignées)

Comme souvent dès qu’un influenceur sort des sentiers battus, les critiques ont fusé. Sur Twitter, certains sont déjà prêts à boycotter le film, dénonçant une “absence totale de talent” et jugeant sévèrement le fait que l’influence prenne le pas sur la formation artistique. En mode “le cinéma c’est pas TikTok non plus, hein”.

La polémique a été amplifiée par la dernière apparition de Léna au Festival de Cannes. Sa tenue, très commentée sur les réseaux, a déclenché de nouveaux débats autour de sa “légitimité” dans le beau monde du 7e art. Bref, ça clashe sévère entre team influence et team acteurs de formation.

Une fanbase plus solide que les toiles d’araignées

Mais que Léna haters se calment : la créatrice n’est pas du genre à se laisser démonter. Et surtout, elle peut compter sur une armée de fans ultra-engagés, qui la soutiennent corps et âme… ou plutôt style et émotions. Sur Insta, les messages d’encouragement pleuvent : “Trop fière de toi !”, “Je déteste les araignées mais je viendrai quand même le voir”, “C’est ta destinée queen”, bref, ça passe crème niveau good vibes.

L’annonce du film a d’ailleurs déclenché une belle vague d’enthousiasme dans sa communauté. Et même si la date de sortie n’a pas encore été annoncée, ils sont déjà impatients de la voir sur grand écran. En mode popcorn, plaid et anti-venin.

Alors oui, les araignées risquent peut-être de piquer, mais Léna, elle, a déjà piqué la curiosité de tout le monde.

