Secret Story : comment Manon a surmonté les troubles causés par la grossophobie du public

Alors que Secret Story s’apprête à faire son grand retour dès le 10 juin sur TF1 et TFX, une ex-candidate emblématique a pris la parole pour raconter l’envers du décor. Manon, participante de la saison 10 aux côtés de sa sœur jumelle Anaïs, a récemment évoqué les conséquences physiques et psychologiques de son passage dans l’émission, huit ans après sa diffusion.

Manon balance sur les coulisses de Secret Story

Invitée du podcast Café Sans Filtre, Manon n’a pas mâché ses mots quand il s’est agi de parler de son expérience dans la Maison des Secrets. À l’époque âgée de 22 ans, elle explique avoir très vite perdu ses repères dans l’enfermement du programme.

Peu d’activités, pas grand-chose à faire, un huis clos pesant… et une seule distraction au quotidien : la nourriture.

Elle raconte avoir pris du poids pendant le tournage, ce qu’elle vit aujourd’hui avec du recul, mais qui ne lui a pas été épargné à l’époque. Selon ses dires, la production lui aurait carrément fait des remarques grossophobes, du style : « Manon, tu arrêtes de manger parce que là tu as grossi, et ça se voit à la télévision. » Une phrase qui claque comme une gifle et qui l’a profondément marquée.

Quand les remarques déplacées laissent des traces

Ces mots, balancés sans filtre ni tact, ont eu un impact ravageur sur la jeune femme. Dans le podcast, elle explique qu’elle a commencé à remettre en question sa silhouette, son image et même sa valeur personnelle.

Du genre à être à l’aise dans ses baskets, elle s’est retrouvée plongée dans un doute total, ravagé par un rapport au corps de plus en plus bancal.

Elle confie que ces remarques ont contribué à développer chez elle des troubles du comportement alimentaire.

Pas un simple « coup de mou », mais une vraie spirale négative déclenchée par la pression esthétique omniprésente sur le tournage. Un souvenir amer pour celle qui, à l’époque, ne s’attendait pas à vivre une telle déconstruction de soi devant les caméras.

Une prise de parole forte, huit ans plus tard

Aujourd’hui, Manon a totalement changé de cap. Avec sa sœur Anaïs, elle est créatrice de contenus sur les réseaux sociaux. Et elle a décidé de prendre la parole, sans tabou, sur ce qu’elle a vécu. Pour elle, il est important de briser le silence sur les dégâts psychologiques causés par certaines émissions de téléréalité, qui imposent des standards toxiques, notamment sur le corps des femmes.

Sa prise de parole fait écho à d’autres candidates comme Laura de la Star Academy ou Victoria des Marseillais, qui ont récemment dénoncé le look-shaming et le sexisme dans le milieu de la télé. Manon, elle, veut sensibiliser et rappeler que derrière les polémiqueurs de Secret Story se cachent de vraies personnes avec émotions bien réelles.

Quand la télé fait plus de mal que de buzz

Ce témoignage tombe à pic alors que la maison des secrets rouvre bientôt ses portes. Et si tout le monde a hâte de découvrir les nouveaux candidats et leurs secrets plus perchés les uns que les autres (souvenez-vous du « Je suis un vampire » de la saison 7… pépite), Manon rappelle que le show ne devrait jamais se faire au détriment de la santé mentale.

Elle envoie un message clair : il est temps que les productions prennent conscience de leur responsabilité. Parce que servir du contenu croustillant à la télé ne devrait jamais passer par des remarques blessantes qui laissent des cicatrices dans la vraie vie.