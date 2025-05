Tentative d’effraction chez Amandine Pellissard : comment elle a réagi

Amandine Pellissard, ex-star de Familles nombreuses, vit des jours sombres. Entre déménagement précipité, cambriolage évité de justesse et pressions en série, l’influenceuse et son mari Alexandre enchaînent les galères. Retour sur une semaine clairement pas pépite pour le couple le plus cash de la télé.

Tentative d’intrusion en pleine nuit : la peur au ventre

Il est aux alentours de 2h20 du matin dans la nuit du 26 au 27 mai 2025 quand les chiens d’Amandine se mettent à aboyer à tout-va. Réveillée en sursaut, la mère de famille repère alors un bruit suspect qui semble venir de la porte. En s’approchant, elle découvre que la serrure est abîmée. Pas de doute, quelqu’un a essayé de forcer l’entrée. Flippant, non ?

Amandine partage très vite ses angoisses sur Instagram : “Notre vie est un enfer ! C’est vraiment une horreur…” explique-t-elle, terrifiée par ce qu’il aurait pu arriver si ses fidèles toutous n’avaient pas lancé l’alerte.

Pour elle, l’intrusion paraît préméditée. “Je pense que les personnes qui ont fait ça pensaient qu’on dormait tous”, ajoute-t-elle avec lassitude.

Un enchaînement de galères sans fin

Ce n’est malheureusement pas la première tuile pour les Pellissard. Depuis leur reconversion controversée dans la vente de contenus pour adultes sur des plateformes en ligne, le couple subit de nombreuses critiques et gens mal intentionnés. Amandine a été victime d’usurpation d’identité, elle reçoit des propositions douteuses et gère en parallèle un conflit avec son proprio. Oui, ça fait beaucoup.

Dernièrement, elle annonçait vouloir vendre une bonne partie de ses meubles sur Vinted, comme pour se libérer d’un décor devenu toxique. On peut y voir une étape vers le fameux « départ » qu’elle mentionne régulièrement depuis quelques semaines sur ses réseaux. Et vu ce qui s’est passé récemment devant sa porte, on comprend qu’elle ait envie d’un nouveau départ… et vite.

Une ambiance qui devient invivable à la maison

Dans ses stories, la maman de huit enfants se livre sans filtre. Pour elle, cette ambiance est digne d’un thriller version low-cost : tension permanente, regards suspicieux, et un sentiment d’insécurité chez soi. “Ce qu’on nous fait vivre relève de la survie« , dit-elle, clairement à bout.

Le couple rêve d’un nouveau cadre de vie, plus sain, plus calme, et surtout loin de ce climat pesant. Le hic, c’est que la notoriété reste à double tranchant. Si leur passage remarqué sur TF1 leur a offert une visibilité incroyable, elle leur attire aussi des ennuis à la pelle. Et pas juste des petits clashs comme dans Les Cinquante, là c’est plus du niveau polar de fin de soirée.

Heureusement, leurs chiens ont assuré comme des chefs et ont probablement évité le pire. Mais il est clair qu’à ce stade, Amandine et Alexandre n’en peuvent plus. Le réel, chez eux, c’est devenu Koh-Lanta mode survie tous les jours, sauf qu’il n’y a aucune immunité à gagner.