Évelyne Dhéliat décorée à 77 ans : pourquoi son engagement inspire tant

Évelyne Dhéliat a été officiellement décorée pour son incroyable carrière et son engagement pour l’environnement. La présentatrice météo emblématique de TF1 a reçu l’insigne d’Officier de l’Ordre national du Mérite, ce 27 mai, des mains de la ministre de la Transition énergétique. Un moment fort et mérité pour une légende vivante.

L’élégance récompensée de façon officielle

À 77 ans, Évelyne Dhéliat continue d’irradier l’écran avec autant d’élégance et de bonne humeur qu’à ses débuts. Ce 27 mai, elle a été mise à l’honneur par le ministère de l’Écologie et a reçu l’insigne d’Officier de l’Ordre national du Mérite.

Une médaille qui ne couronne pas seulement sa longévité exceptionnelle à la télé, mais aussi son implication sérieuse pour la planète. Si tu pensais qu’elle se contentait de pointer les nuages à l’écran, détrompe-toi : depuis des années, elle utilise sa tribune pour alerter sur le dérèglement climatique et sensibiliser le public, sans faire la leçon mais toujours avec pédagogie.

C’est la ministre Agnès Pannier-Runacher en personne qui a remis la décoration à Évelyne, dans une ambiance pleine d’émotion. Présente à la cérémonie, sa collègue du JT, Marie-Sophie Lacarrau, n’a pas hésité à poster un petit mot doux sur Instagram.

Elle a salué son amie journaliste pour son élégance, son énergie inépuisable et son investissement bien réel pour la cause environnementale. Une fois de plus, Évelyne fait l’unanimité.

Une carrière méga solide dans le paysage télé français

Si on devait résumer la carrière d’Évelyne Dhéliat, on dirait juste : pépite. L’aventure commence en 1991 quand elle prend la relève de Michel Cardoze à la météo de TF1, aux côtés d’Alain Gillot-Pétré. En 2000, la classe : elle devient carrément la directrice du service météo.

À une époque où la météo n’était pas forcément glamour ou hype, elle y a mis un sérieux coup de frais. Résultat ? Entre 1993 et 2003, elle est récompensée cinq fois à l’international. Pas mal pour celle qu’on voit tous les soirs en train de jongler entre anticyclones et perturbations.

Depuis, elle est devenue un vrai pilier de la chaîne. Toujours pro, toujours souriante, elle traverse les décennies comme si c’était un long été ensoleillé.

Un départ à la retraite ? Pas tout de suite, chérie

Invitée dans 50′ Inside sur TF1 le 24 mai (oui oui, comme quoi elle est loin d’avoir dit son dernier mot), Évelyne a mis les choses au clair : elle ne compte pas prendre sa retraite de sitôt. « C’est TF1 qui décidera de ma dernière météo », a-t-elle confié avec la malice qu’on lui connaît bien. Et franchement, tant mieux. Sa présence réconforte, rassure, et accessoirement, elle nous rappelle de ne pas oublier le parapluie.

Évelyne le dit elle-même : elle croque la vie à pleines dents. Même après avoir combattu un cancer du sein, elle reste debout, souriante, et toujours fidèle au poste. Et ses fans ? Ils l’adorent. Elle est régulièrement arrêtée dans la rue pour une petite photo ou un autographe, et elle le fait toujours avec bienveillance.

Quand on voit certaines anciennes candidates de Secret Story revenir sur le devant de la scène pour du buzz, on se dit qu’Évelyne, elle, n’a jamais eu besoin de forcer. Son charisme est naturel, sa longévité est inspirante, et franchement, elle nous donne une vraie leçon de vibes positives.

Et si un jour elle décidait de raccrocher le micro ? Il pleuvra dans nos cœurs, c’est sûr. Mais en attendant, profitons de chaque bulletin météo signé Dhéliat.