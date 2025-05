Accusations contre P. Diddy : le témoignage choc qui fragilise Cassie au procès

Depuis début mai, le monde du showbiz est secoué par le procès très attendu de P. Diddy à New York. L’affaire, déjà explosive, vient de prendre un nouveau tournant ce mardi 27 mai 2025, quand une ancienne collaboratrice, Capricorn Clark, a cassé l’ambiance au tribunal en prenant la défense du producteur et en attaquant, au passage, l’ex-compagne de ce dernier, Cassie.

Une affaire qui donne des sueurs froides à l’industrie

Accusé de faits extrêmement graves, P. Diddy comparaît pour une série d’actes allant du trafic sexuel à l’extorsion. Le cœur du procès ? Les fameuses soirées baptisées « freak-offs », concept pas vraiment glamour, où sexe, drogue et alcool étaient, selon les témoignages, à volonté.

Ces soirées ultra privées auraient vu défiler des invitées sous pression, parfois contraintes de participer à des actes dégradants.

Cassie, la chanteuse et ancienne petite amie du producteur, a déposé des accusations choc : elle affirme avoir été forcée à prendre part à ces soirées, poussée jusqu’à des situations humiliantes poussant à bout sa dignité, notamment le fait de devoir boire de l’urine. Des déclarations aussi glaçantes que virales qui ont mis P. Diddy au centre d’un scandale XXL.

À voir Affaire P. Diddy : les révélations glaçantes de violences et d’abus sexuels

Capricorn Clark sort du silence et clashe sévère Cassie

Mais là où tout semblait pointer vers P. Diddy comme unique coupable, une ancienne salariée donne un tout autre ton à l’affaire. Capricorn Clark, ex-collaboratrice du producteur, a témoigné sous serment et… attention, les déclarations ont mis une vraie claque dans l’ambiance du tribunal.

Selon elle, Cassie serait loin du rôle de victime parfaite. Elle est décrite comme une artiste « sans talent », qui aurait davantage capitalisé sur sa relation amoureuse avec Diddy que sur ses capacités vocales. Clark n’a pas mâché ses mots en affirmant que Cassie « semblait fière » d’être la copine de Diddy, sous-entendant une forme de consentement volontaire à certains privilèges.

Et ce n’est pas tout. Le comportement de Cassie serait aussi remis en cause : son usage régulier de drogues aurait freiné sa carrière musicale, selon Clark, qui n’a pas hésité à la présenter comme responsable – au moins en partie – de ses propres échecs.

Une loyauté sans faille envers le producteur

Capricorn ne s’est pas arrêtée là. Elle a déclaré se sentir comme une « protectrice » de P. Diddy, et a insisté sur les efforts qu’il aurait déployés pour soutenir la carrière de Cassie. Présentant le producteur comme un homme impliqué et soutenant ses artistes, son témoignage cherche clairement à redorer l’image du magnat de la musique, aujourd’hui fortement entachée.

Ce témoignage pourrait bien rebattre certaines cartes du procès. S’il n’annule en rien la gravité des accusations, il laisse entrevoir une dynamique de couple plus complexe que celle décrite jusqu’ici. À qui le tribunal donna-t-il raison ? Pour l’instant, impossible de trancher. La suite des audiences s’annonce mouvementée.

À voir Scandale glaçant ! “J’étais son esclave sexuel”

Un procès au cœur du buzz américain

Pas étonnant que cette affaire passionne autant les observateurs, entre people, scandale sexuel et secrets d’alcôve. C’est un peu comme si on avait mixé l’univers sulfureux de Kanye West avec les manip’ de Secret Story saison 8 : ça clashe, ça s’accuse, ça pleure, et tout le monde veut savoir la suite…

Et vous, vous en pensez quoi ? Cassie victime ou joueuse dans les coulisses du succès ? La vérité pourrait bien bouleverser l’image qu’on se fait du couple glamour devenu cauchemar judiciaire.