T-shirts revendus à 550 € : pourquoi l’hommage à Nadal à Roland-Garros 2025 vire au scandale

Les amateurs de tennis ont vécu une journée riche en émotions le 25 mai dernier. Roland-Garros 2025 s’est ouvert sur un vibrant hommage à Rafael Nadal, qui a officiellement tiré sa révérence. Mais derrière les applaudissements et les larmes, un petit scandale a éclaté… et il ne passe pas crème du tout.

Une cérémonie d’adieu chargée de nostalgie

Sur le mythique court Philippe-Chatrier, le roi de la terre battue a fait ses adieux entouré de ses plus grands rivaux et amis de toujours : Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray. À 38 ans, Rafael Nadal a tourné la page d’un chapitre incroyable de sa carrière avec une élégance et une émotion qui ont touché tout le monde.

Pour graver ce moment dans les mémoires, la Fédération française de tennis a eu une idée touchante : distribuer gratuitement des t-shirts couleur ocre avec un simple message, “Merci Rafa”. Le geste a été salué, tout le public ou presque (selon les organisateurs, entre 80 et 90 %) a joué le jeu et porté ce vêtement symbolique pendant la cérémonie.

Mais c’est après l’événement que la situation a dégénéré.

Des t-shirts transformés en or sur Vinted

À peine l’hommage terminé, certains spectateurs ont flairé le filon et mis en vente leur t-shirt commémoratif sur les plateformes de seconde main, comme Vinted. Certains n’ont même pas pris la peine de le laver ou de le plier, qu’on les retrouvait déjà affichés à… 550 euros. Oui oui, tu as bien lu.

Évidemment, les internautes n’ont pas tardé à dégainer leurs commentaires : “tristesse infinie” pour certains, “le respect s’est fait la malle” pour d’autres. Bref, le scandale a vite pris de l’ampleur et a jeté un froid sur cette belle initiative.

La Fédération française de tennis choquée

Gilles Moretton, le président de la FFT, est monté au filet concernant cette polémique. Interrogé par Le Figaro, il s’est dit “déplorable” face au comportement de certains. D’après lui, la fédé a volontairement choisi de ne pas récupérer les t-shirts à la sortie des tribunes pour préserver la magie du moment. Une décision honnête et humaine, qui s’est retournée contre eux pour une poignée d’opportunistes.

Et même si la majorité du public a joué le jeu avec sincérité, cette opération censée honorer une légende s’est quand même retrouvée éclaboussée par la cupidité de quelques-uns. Comme dirait Maël dans la dernière saison de Koh Lanta : “la stratégie c’est bien, mais le respect c’est mieux”.

Nadal, au-delà du tennis

Ce buzz involontaire prouve une chose : Rafael Nadal reste une icône totale. Même sa retraite devient un événement monstre, scruté, analysé, et forcément détourné. Preuve que son impact dépasse le cadre sportif.

Il incarne plus que des titres ou des victoires, c’est une figure qui émeut encore profondément. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, Rafa suscite des passions — mais apparemment aussi une petite fièvre spéculative.

Affaire à suivre… ou à oublier vite, histoire de laisser briller ce moment historique comme il le mérite. Merci Rafa, vraiment.