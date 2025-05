Sexisme à la télé : comment Ophélie Winter brise le silence 30 ans après l’agression

Trente ans après les faits, Ophélie Winter brise le silence sur une séquence télé qui l’a marquée à vie. Invitée alors qu’elle n’avait même pas 20 ans, la chanteuse a été victime de sexisme en direct dans l’émission « Yacapa ». Elle s’est confiée sur cette expérience douloureuse dans « C à Vous », provoquant l’émotion sur le plateau.

Retour sur un moment d’humiliation en plateau

C’était en 1993. Ophélie Winter, tout juste majeure et sur le point de faire décoller sa carrière, est invitée sur le plateau de l’émission « Yacapa », animée par Pascal Brunner, une figure de la télé de l’époque. Mais ce qui aurait pu être un moment cool et bienveillant tourne rapidement au malaise.

L’animateur scrute la jeune femme de haut en bas, s’attarde sans gêne sur ses fesses et sa poitrine, tout cela devant un public hilare. À l’époque, Ophélie ne réalise pas immédiatement à quel point la scène est déplacée.

Ce n’est que plus tard, en regardant les images, qu’elle perçoit toute la violence de ce moment. Pas là pour sa voix, une évidence qui lui saute alors au visage. Dans les années 90, ce genre de comportements passait crème à la télé. Aujourd’hui, heureusement, ça ferait polémique directe sur Twitter.

Un témoignage fort dans « C à Vous »

Mardi 27 mai 2025, Ophélie Winter était l’invitée d’Anne-Élisabeth Lemoine dans « C à Vous ». L’occasion de revenir sur cette séquence très gênante et volontairement écartée de son récit public jusqu’ici. Face aux images, elle ne masque pas son émotion. Elle parle d’une expérience honteuse, marquée par le sexisme ordinaire qui régnait à la télévision à l’époque.

Elle explique aussi combien il était difficile, en tant que femme, d’exister sans être réduite à son apparence physique. Sur le plateau, elle évoque cette sexualisation constante et assumée, imposée sans filtre à toutes celles qui ambitionnaient de faire leur place. Ça rappelle un peu ce que Vivi vit dans Les Apprentis Champions : jugée sur son look avant son mental.

Une relation à l’image ultra compliquée

Au-delà du plateau télé, Ophélie Winter a aussi abordé son rapport très particulier à son corps. Derrière son physique de popstar ultra médiatisé dans les années 2000, la chanteuse a toujours ressenti un gros décalage. Elle se sent « masculine » dans sa tête, coincée dans un corps très « féminin », trop sexualisé à son goût. Elle confie même qu’elle n’a jamais aimé son apparence.

Mais c’est un événement plus récent qui a tout bouleversé : un cambriolage violent, au cours duquel elle a été blessée et se dit désormais « défigurée ». Depuis ce jour-là, elle n’a plus du tout de miroir chez elle. Elle admet s’accepter ainsi, presque avec soulagement, comme si cette nouvelle image d’elle-même lui permettait enfin de respirer. C’est pépite de vérité dans un monde où tout passe par les filtres Insta et les retouches.

Cette prise de parole met en lumière les attentes irréalistes et les violences symboliques subies par les femmes dans le show-business, particulièrement quand elles commencent jeunes. Ophélie Winter, en brisant le silence, rappelle combien il est urgent de continuer à faire évoluer les mentalités.