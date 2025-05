Vanessa Paradis revient après 8 ans avec un album intime surprenant

Vanessa Paradis revient sur le devant de la scène avec un huitième album très attendu, prévu pour le 10 octobre. Baptisé Le Retour des beaux jours, ce projet marque la fin de huit ans de silence discographique et dévoile déjà un premier extrait, Bouquet final, dispo dès le 6 juin. Bonus émotion : ses enfants Lily-Rose et Jack Depp ont participé à l’aventure.

Un album très personnel pour un retour en fanfare

Après le succès en demi-teinte de Les Sources, Vanessa Paradis voulait du neuf, du vrai, du sincère. Exit Samuel Benchetrit à la réalisation, place à une dream team musicale pour ce come-back qui sent bon l’été français. Elle s’est entourée de pointures comme Étienne Daho, avec qui elle partage déjà la belle balade Tirer la nuit sur les étoiles, mais aussi de Jean-Louis Piérot, fidèle acolyte de Daho.

L’album, baptisé Le Retour des beaux jours, sent la renaissance artistique à plein nez. Paradis a mis la main à la pâte en co-composant certains titres, comme Trésor ou Make You Mine. Autant dire qu’on est loin d’un retour en eau tiède. L’artiste reprend le contrôle total de son univers musical, avec cette petite touche poétique et mélancolique qu’on lui connaît si bien. Bref, c’est pépite.

Lily-Rose et Jack Depp, les nouveaux alliés de maman

Le petit twist ultra touchant de cet album ? L’implication directe de ses deux enfants. Pour la toute première fois, Vanessa Paradis collabore artistiquement avec Lily-Rose et Jack Depp, ses enfants nés de sa relation avec Johnny Depp. Et là, on a une vraie vibe transmission artistique en famille.

Lily-Rose , muse Chanel et actrice hollywoodienne , a signé le texte de la chanson I Am Alive , rien que ça.

, muse Chanel et , a signé le texte de la chanson , rien que ça. Jack, le plus discret du duo (qu’on a facilement pu imaginer dans Les Apprentis Aventuriers tellement il fuit les caméras), a quant à lui co-composé la musique du titre Éléments.

On savait que Lily-Rose et Jack formaient un duo soudé, malgré des trajectoires très différentes. Elle enchaîne tapis rouge sur tapis rouge, pendant que lui restait si discret qu’on l’a carrément vu bosser incognito dans un resto parisien. Mais qu’on se le dise : ce projet en famille, ça passe crème et ça fait chaud au cœur.

Un retour encensé par le milieu de la musique

Huit ans de silence, c’est long dans l’industrie musicale. Mais avec Le Retour des beaux jours, Vanessa Paradis prouve qu’elle n’a rien perdu de sa magie. Ce projet tient plus du manifeste intime que de la pure stratégie de comeback, et c’est justement ce qui le rend si précieux. Elle signe une œuvre douce, engagée dans sa simplicité, dans la lignée des grands albums-auteurs français, mais avec une touche ultra contemporaine.

Le premier extrait, Bouquet final, ouvre le bal dès le 6 juin. De quoi teaser comme il faut un disque qui promet d’émouvoir tout autant les fans de la première heure que les plus jeunes, notamment ceux qui ont découvert la famille Depp-Paradis via Lily-Rose et ses apparitions dans The Idol (coucou le drama HBO).

À vos agendas : le 10 octobre, Vanessa Paradis fait son grand retour. Et croyez-moi, ce come-back ne laisse personne de marbre.

