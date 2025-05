Affaire Gérard Miller : pourquoi tant de proches ont longtemps gardé le silence ?

À 76 ans, le psychanalyste médiatique Gérard Miller fait face à de très lourdes accusations : plus de 60 femmes l’accusent de viols ou d’agressions sexuelles. S’il nie tout en bloc, des personnalités qui l’ont côtoyé commencent à parler et leurs témoignages révèlent un climat de silence et de malaise dans le monde de la télé.

Des comportements qui interpellaient, mais sans réaction

Maureen Dor, qui a travaillé avec Gérard Miller dans les années 90, n’a pas mâché ses mots. Si elle ne l’a pas vu commettre de gestes déplacés au sens strict, elle a clairement noté des comportements troublants envers des jeunes femmes. Elle raconte : « Même si je l’avais vu s’approcher de jeunes filles, je ne sais pas si je serais intervenue. Ce n’était pas mon problème. » Atmosphère gênante au taf, bonjour.

Ce genre de situation, elle le décrit comme ultra courant dans le paysage audiovisuel des années 90-2000. Pour elle, ce n’est pas une surprise que tant de monde ait fermé les yeux à l’époque. Il régnait une omerta liée au pouvoir, surtout quand les mecs avaient un peu de réseau ou de notoriété. Dans une ambiance un peu à la Star Ac première édition, où certaines stars pouvaient tout se permettre sans conséquence.

Thierry Ardisson balance lui aussi son observation

Autre voix forte qui sort du silence : Thierry Ardisson. L’animateur emblématique de « Tout le monde en parle » et producteur de « On a tout essayé » a bossé une décennie avec Gérard Miller. Et lui aussi confirme avoir vu l’homme approcher très régulièrement des femmes dans le public. « Tout le monde l’avait vu », dit-il sans détour. Une phrase qui en dit long sur l’ambiance.

Mais attention, Ardisson précise qu’il n’a jamais été témoin direct de gestes criminels ou de témoignages concrets à l’époque. Il parle d’un charme étrange, d’une sorte de magnétisme particulier, mais sans jamais entendre de rumeurs sur des agressions. En gros, ça sentait bizarre mais restait flou, ce n’était pas encore le feu de forêt.

Un contexte télévisuel très « c’est comme ça »

À cette époque où les émissions se faisaient souvent à l’instinct, avec des hommes dominants à la présentation, les attitudes dragueuses voire lourdes passaient inaperçues. Ardisson explique que tout cela se faisait dans une relative indifférence générale, surtout quand la personne concernée se plaçait du côté de la morale.

Et justement, il insiste sur ce point : Gérard Miller, connu pour être une figure intellectuelle de gauche engagée, avec souvent une posture critique envers les autres, profitait peut-être de cette stature morale pour se protéger. Trop moralisateur ou intouchable pour qu’on ose le remettre en question ? C’est bien possible.

Une image de façade, un silence bien installé

Avec ces témoignages qui sortent les uns après les autres, c’est tout un système médiatique qui est mis en lumière. Un homme respecté et médiatiquement intouchable, entouré de collaborateurs qui sentent que quelque chose cloche mais ne disent rien.

Même si aucune preuve juridique n’a été confirmée, le poids des récits soulève une responsabilité collective. Comme dans Les Cinquante, où personne ne veut se mouiller mais tout le monde sait ce qu’il se passe dans l’ombre.

En attendant que la justice suive son cours, le monde des médias prend une claque sévère. Car comme on dit : quand il y a autant de fumée, difficile de croire qu’il n’y ait pas un bon gros feu.