Audiences en chute et pression politique : pourquoi Anne-Sophie Lapix quitte le JT de France 2

C’est officiel : Anne-Sophie Lapix quitte le 20h de France 2 à la mi-juillet. Après huit années à la tête du JT, la journaliste emblématique cède sa place, sur décision de France Télévisions. Son départ sonne comme un tournant, mais pas comme une fin. De nouveaux projets la concernant seraient déjà dans les cartons.

Une décision stratégique signée Delphine Ernotte

Derrière ce changement de casting au sommet du journal du soir, on retrouve Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Fraîchement reconduite pour un troisième mandat, elle aurait décidé de renouveler les visages phares du groupe, histoire d’envoyer un message fort. Et clairement, Anne-Sophie Lapix faisait partie de ceux à « rafraîchir » pour relancer la machine.

Officiellement, France Télévisions remercie bien sûr la journaliste pour son professionnalisme, saluant huit années de service irréprochable. Mais d’après Le Parisien, les audiences en berne auraient précipité les choses. Depuis la rentrée, le JT avait été rallongé à une heure, une réforme un peu lancée dans le rush et qui peine à convaincre. Autre souci : le plateau du 20h attire peu d’invités politiques, un gros moins pour une grande chaîne du service public.

Un style qui dérangeait en coulisses

Si l’info n’a rien d’un clash façon Les Cinquante, ça fait quand même des vagues en interne. Certains reprochaient au style d’Anne-Sophie Lapix un ton trop piquant, voire un brin ironique. Son attitude en plateau aurait crispé la classe politique, tous bords confondus. Eh oui, autant à gauche qu’à droite, on n’aurait pas trop goûté ses expressions finement sceptiques ou ses sourires un peu moqueurs.

Une source au sein de la rédaction avoue que plusieurs dirigeants auraient demandé son départ ces dernières années. Mais jusque-là, Delphine Ernotte tenait bon. Cette fois-ci, la pression des audiences et la volonté de changement ont fini par l’emporter. Et bim, rideau sur le JT pour Anne-Sophie.

Ce n’est pas un au revoir, mais un à très vite

Bonne nouvelle quand même pour les fans : Anne-Sophie Lapix ne quitte pas le navire France Télévisions pour autant. D’après plusieurs bruits de couloir, des projets sont déjà en préparation pour lui confier de nouvelles missions. Elle reste donc dans la famille, mais avec un rôle repensé.

Et quelque chose nous dit qu’elle pourrait rebondir dans un format plus en phase avec son style pointu. Qui sait, un magazine d’interviews façon En Aparté ou une émission politique plus décalée ? En tout cas, une chose est sûre : ce n’est pas la dernière fois qu’on entend parler d’elle sur le petit écran.