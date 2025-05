Obésité extrême, dépression, alcool : comment Ken a tout vaincu grâce au DDP Yoga

À 53 ans, Ken Doers s’offre une sacrée revanche sur la vie. Cet Américain du Michigan, qui pesait autrefois 245 kilos, a perdu 138 kilos après un déclic aussi brutal que salvateur. Entre troubles mentaux, addiction et isolement, il revient de très loin. Et aujourd’hui, il inspire tout le monde sur YouTube.

Une vie au fond du trou

Avant sa transformation, la vie de Ken ressemblait plus à un scénario dramatique qu’à un feel good movie. En proie à une obésité extrême, il se retrouve littéralement cloué au lit, incapable de bouger. Comme si ça ne suffisait pas, il cumule d’autres galères : il vit avec des troubles mentaux lourds, lutte contre l’alcool, traverse une profonde dépression et perd même son fidèle chien. Bref, tout part en vrille.

Dans cet état de détresse totale, Ken touche le fond. À ce moment-là, il confie avoir sérieusement envisagé le pire. C’est finalement une simple vidéo sur les réseaux sociaux qui va tout changer. Ce petit déclic déclenche en lui une volonté de sortir enfin la tête de l’eau. Comme quoi, une minute sur TikTok peut parfois faire plus de coaching qu’une saison entière de Les Anges !

Le DDP Yoga, c’est pépite

L’étincelle allumée, Ken ne lâche plus rien. Il découvre le DDP Yoga, un programme conçu par une ancienne star du catch, Diamond Dallas Page, qui mixe yoga, cardio et musculation. Oui oui, même les catcheurs font du yoga maintenant.

Ce programme miracle, Ken l’adopte à son rythme. Quand on ne peut même pas sortir du lit, impossible de faire des burpees, donc il débute doucement, depuis son matelas. Petit à petit, il étend sa routine, se lève, bouge plus, et retrouve un peu de fierté dans chaque mini-victoire. En parallèle, il repense complètement son alimentation : fini le grignotage non stop, place aux légumes, protéines et plats maison.

En quatre ans, il explose tous les compteurs : 138 kilos en moins et un moral qui revient en flèche. Il peut à nouveau mettre ses chaussettes tout seul et conduire sans problème. La liberté quoi !

Une transformation qui fait parler

Ce changement monumental ne passe pas inaperçu. Son histoire buzz un max sur la chaîne YouTube de DDP Yoga. Les internautes sont bluffés et lui envoient une avalanche de commentaires d’encouragement. Mieux encore, des professionnels se mobilisent pour lui offrir des soins dentaires, touchés par son parcours et son courage.

Car après autant d’années à se négliger, ses dents avaient sacrément souffert. Mais là encore, Ken fait du neuf avec de l’ancien. Il soigne son sourire, au sens propre comme au figuré, et rayonne littéralement à l’écran.

Un message fort à la Ken Doers

Ken, avec sa voix posée et son regard franc, sait que son vécu parle à beaucoup. Il balance une punchline qui ferait pâlir même Julien Tanti en confessionnal : « Si je peux changer, tout le monde peut changer. Vous faites de la vie ce que vous voulez. » Bam.

Ce n’est pas juste une perte de poids, c’est une leçon de renaissance. Et pour tous ceux qui doutent encore, Ken est la preuve vivante que la volonté, même au fond du trou, ça change tout.

Et si vous hésitiez à vous motiver pour votre cours de step ou à dire stop aux plats surgelés pour de bon… pensez à Ken. Lui, il a inversé la tendance depuis son lit. Alors, plus d’excuses, non ?