Denis Brogniart a sauvé Kohlette : comment la chatte de Koh-Lanta a enfin rejoint la France

Le 28 mai, Denis Brogniart a fait fondre les cœurs sur Instagram. L’animateur culte de Koh-Lanta a partagé une photo pleine de tendresse : lui, serrant dans ses bras la petite Kohlette, une chatte qu’il avait recueillie sur le tournage du jeu en novembre 2024. Et cette fois, c’est officiel : elle est arrivée en France.

Kohlette, la star féline du tournage

Tout a commencé lors du tournage de Koh-Lanta aux Philippines, un décor que Denis Brogniart connaît désormais comme sa poche. Mais cette fois, ce n’est pas un collier d’immunité qui a changé sa vie, c’est une boule de poils. En novembre dernier, alors qu’il partageait son quotidien sur les réseaux sociaux, Denis révélait avoir trouvé une petite chatte errante, visiblement perdue et affamée.

Le coup de cœur a été immédiat. L’animal, qu’il a rapidement surnommé sa « complice sur le tournage », a même reçu son nom des filles de Denis à distance : Kohlette. Depuis ce jour, les internautes suivent son histoire avec une affection sincère.

De la plage aux câlins made in France

L’attachement entre Denis et Kohlette n’a fait que grandir. Mais leur séparation a pris un petit goût d’angoisse : la ramener en France n’a pas été si simple. Eh oui, même pour une star de la télé, faire voyager un animal depuis les Philippines, ça ne passe pas crème.

Il a fallu refaire tous les papiers, passer par les cases vaccins obligatoires, identification, démarches administratives en boucle. Un vrai parcours du combattant – mais bon, pour quelqu’un qui a surmonté des milliers de cérémonies d’élimination sur la plage, c’était dans ses cordes.

Finalement, Denis a réussi à franchir toutes les étapes et à ramener Kohlette auprès de lui. La photo postée le 28 mai avec elle blottie contre lui a fait fondre les abonnés, qui se réjouissent de cette jolie fin pour l’animal qui, désormais, a trouvé sa place dans la famille Brogniart.

Une adoption confirmée sur les réseaux

C’est sur X (l’appli anciennement connue comme Twitter, pour les retardataires du futur) qu’un internaute, curieux, a relancé l’affaire. Il a simplement demandé ce qu’il advenait de la chatte recueillie. Denis n’a pas hésité une seconde : « J’ai ramené Kohlette, cette petite chatte abandonnée que j’ai recueillie sur place aux Philippines. Elle fait partie de la famille ! »

Une réponse simple, pleine de chaleur, qui a fait chavirer une fois de plus les fans de l’animateur et de son incroyable bienveillance. Entre deux épreuves d’orientation, Denis sait aussi faire battre les cœurs.

Kohlette, nouvelle mascotte pendant la fin de saison

Pendant que Kohlette s’acclimate au confort made in France, du côté de Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, les candidats transpirent encore pour arracher leur place sur les poteaux. En date du 27 mai, Maxime, digne représentant de l’Est, a dû faire ses adieux à l’aventure. Il rejoint le jury final, qui désignera bientôt le grand gagnant.

Il ne reste plus que sept aventuriers encore en course. Et attention, ça devient sérieux :

4 femmes ultra-déterminées

3 hommes prêts à tout pour atteindre la finale

Il faudra des nerfs d’acier pour grimper sur les poteaux… mais aussi, peut-être, un peu de tendresse à la Kohlette pour inspirer les plus fatigués. On dit ça, on dit rien.

Allez, on parie que la prochaine épreuve d’immunité, c’est Kohlette qui la gagne, les pattes dans le sable et le poil au vent.