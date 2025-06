Laure et Matthieu séparés : ce qui a vraiment causé la fin du couple phare de MAPR

Gros coup dur pour les fans de « Mariés au premier regard » : après quatre ans d’amour et deux adorables petites filles, Laure et Matthieu ont annoncé leur séparation. Le couple emblématique de l’émission de M6 a partagé chacun un message bouleversant sur Instagram. Une rupture qui fait mal, mais qui a été pensée pour le bien-être de leurs enfants.

Laure sort du silence avec émotion

Sur Instagram, Laure a pris la parole en premier. Dans un texte sincère et touchant, elle avoue que la séparation ne s’est pas faite en claquant des doigts. C’est une rupture « lente, douloureuse et progressive », comme elle l’explique en toute transparence. Elle évoque des silences, des décalages, des blessures qui se sont accumulés… Bref, le quotidien à deux qui s’effrite tout doucement, malgré l’amour.

Ce qui compte désormais pour elle, ce sont leurs deux filles, Lya et Rose. Elle les décrit comme les fruits « d’un amour sincère », et avoue que tout ce qu’elle fait aujourd’hui, c’est pour elles. Même si elle est effondrée, elle choisit la paix, visiblement pour éviter les conflits et leur offrir un avenir serein.

On sent bien qu’elle aurait voulu que ça dure. Mais elle assume sa décision avec une maturité touchante, celle d’une maman avant tout.

Matthieu, dévasté, lui rend un bel hommage

Matthieu n’a pas tardé à répondre, et autant dire que son post a mis tout le monde en larmes. Il démarre fort : « Je n’aurais jamais pensé qu’on puisse se séparer quand on s’aime autant. » Ouch. On parle quand même d’un couple qui s’est dit « oui » devant toute la France et qui a fait rêver pas mal de célibataires depuis leur passage dans la cinquième saison de l’émission. Ceux qui se souviennent du moment où ils se rencontrent à la mairie de Grans pendant l’émission savent que c’était pépite.

Il décrit Laure comme sa meilleure amie, sa partenaire, son amante et surtout sa femme. Il se remémore avec tendresse leur mariage à la télé, leurs moments à deux, puis à quatre. Et même s’ils ne sont plus ensemble, Matthieu veut avant tout continuer à être une famille pour leurs filles. Il écrit : « Quand on est une famille, on reste une famille pour la vie. » Franchement, qui ne fond pas après ça ?

Les fans entre choc et soutien

Depuis leurs publications, les réseaux sociaux sont en feu. Sur Instagram et Twitter, les messages de soutien pleuvent. Certains sont choqués, d’autres saluent leur dignité, leur honnêteté et surtout leur volonté commune de préserver leurs enfants.

Pas de règlement de compte

Pas de drama exagéré

Juste de la peine et beaucoup d’amour

C’est rare de voir une rupture aussi bien gérée, surtout quand elle vient d’un couple aussi exposé médiatiquement. Laure et Matthieu ont prouvé que même quand « ça clashe sévère » dans le cœur, on peut rester respectueux et aimants pour ses enfants.

On leur souhaite plein de courage pour traverser cette période difficile, et on garde espoir qu’ils continuent à nous émouvoir chacun de leur côté, comme ils l’ont toujours fait depuis « Mariés au premier regard ».