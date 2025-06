Passé méconnu de Gérald Darmanin : le drame familial révélé chez Karine Le Marchand

Gérald Darmanin a ouvert son cœur dans Une ambition intime, diffusée ce dimanche 1er juin sur M6. Face à Karine Le Marchand, le ministre de la Justice s’est confié comme rarement, revenant sur un drame familial passé inaperçu à l’époque. Une séquence bouleversante qui a marqué un tournant dans l’émission.

Une interview intime et inédite

Pour le retour de son émission Une ambition intime, Karine Le Marchand a mis les petits plats dans les grands. Et son invité du jour était loin d’être un rookie : Gérald Darmanin, l’actuel ministre de la Justice, s’est prêté à l’exercice délicat de l’interview personnelle, loin des punchlines politiques habituelles.

L’ambiance était détendue mais chargée d’émotion. Karine a confié en toute transparence qu’elle connaît Gérald depuis plusieurs années. Ils partagent un ami en commun, et se sont croisés à plusieurs étapes de la carrière politique du ministre, que ce soit lorsqu’il était à Bercy ou Place Beauvau. Une relation de confiance qui a clairement aidé à faire tomber les masques.

Et quand Karine est dans la place, pas question de parler uniquement budget, réforme ou sécurité. Elle va chercher ce qu’il y a derrière la façade. Et là, accrochez-vous, parce que le ministre a lâché une info qu’on n’avait jamais entendue ailleurs…

Un drame familial jamais évoqué jusqu’ici

Dans un moment particulièrement fort de l’émission, Gérald Darmanin est revenu sur une tragédie qui a chamboulé sa vie. Il n’avait que dix ans, en 1993, quand il a perdu deux êtres très proches dans des circonstances bouleversantes : son neveu et son beau-frère ont été retrouvés morts dans leur appartement.

Le drame s’inscrivait dans un contexte familial très lourd : un divorce tendu, parasité par de violentes disputes conjugales. Ce n’était pas un fait divers qui avait fait la une à l’époque, et pour cause : la famille Darmanin n’était alors connue de personne.

Le ministre a avoué que c’était la première fois qu’il abordait ce sujet devant les caméras. Seuls quelques papiers du Parisien avaient mentionné l’affaire en 93, mais l’histoire était restée dans l’ombre depuis.

« Je ne m’y attendais pas du tout »

Karine Le Marchand a expliqué que Gérald Darmanin avait accepté de participer à Une ambition intime parce qu’il lui faisait confiance. Mais même avec cette complicité, évoquer ce drame a été très difficile pour lui. Elle a senti qu’il avait été « pris au dépourvu » quand elle a abordé le sujet sur le plateau.

Le ministre l’a d’ailleurs reconnu lui-même : cette histoire est si peu connue qu’il ne s’était pas préparé à en parler. Et pourtant, il l’a fait. Avec pudeur, avec émotion, mais aussi avec une certaine urgence, comme un besoin de poser enfin des mots sur une blessure restée longtemps enfouie.

Gérald Darmanin version vulnérable, c’est clairement une facette qu’on n’avait jamais vue, et ça change du ton parfois clash des plateaux politiques habituels. Pour vous situer l’ambiance, c’est un peu comme quand, dans Star Academy, le candidat le plus sûr de lui fond en larmes pendant un prime… Il y a du monde devant l’écran, et d’un coup tout s’arrête.

Une image plus humaine du ministre

En dévoilant cet épisode tragique de sa jeunesse, Gérald Darmanin a surpris tout le monde. Habitué aux joutes politiques et aux polémiques, il a ici montré un autre versant de sa personnalité : celle d’un homme marqué dès l’enfance par une perte brutale, dans un contexte de violences familiales.

Ce récit bouleversant a aussi illustré l’effet domino que peut avoir un tel drame dans une famille. Le ministre a précisé à quel point son père avait été profondément affecté par la mort de son fils et de son petit-fils. Un poids silencieux, qu’il a lui aussi porté pendant toutes ces années.

Clairement, cette interview n’a pas laissé le public indifférent. Et si Une ambition intime nous avait habitués à des confidences inattendues, cette saison commence sur un niveau émotionnel bien costaud. Pas sûr que les prochains invités arrivent à faire mieux niveau authenticité. Mais avec Karine aux commandes, tout est possible.