Tensions dans Mariés au premier regard : Marina avoue son désintérêt, David peine à comprendre

Les paysages de rêve font-ils le bonheur ? Ce lundi 2 juin 2025, à 21h10 sur M6, un nouvel épisode de Mariés au premier regard promet d’être riche en émotions. Direction le désert marocain pour suivre Marina et David, jeunes mariés encore en lune de miel… mais déjà en pleine turbulence.

Le désert d’Agafay, c’est pépite… mais pas le couple

Sous le soleil brûlant du Maroc, Marina et David profitent d’un décor à couper le souffle pour prolonger leur lune de miel. On pourrait croire à une parenthèse romantique, mais en réalité, le sable chaud ne fait pas tout. Les tensions entre les deux époux commencent à se faire ressentir. Et comme dirait un Marseillais en pleine embrouille : ça clashe (gentiment) sévère.

David, entrepreneur de 43 ans au grand cœur, a le crush pour Marina. Franchement, il est à fond. Mais niveau communication, c’est pas encore ça. Il galère à poser des questions claires et préfère interpréter les non-dits. Résultat ? Il reste dans le flou total. Marie Tapernoux, la pro des relations dans l’émission, l’explique bien : à force d’essayer de deviner, il passe à côté de vraies réponses. Et même s’il murmure à la prod qu’il a envie de dire à Marina qu’elle lui plaît, bah… il le fait pas. Dommage.

Marina lâche sa vérité, sans filtre

Et pendant que David rame, Marina, elle, se sent… ailleurs. Pour la première fois, elle ouvre vraiment son cœur devant la caméra. Et le choc est là : elle ne ressent pas d’attirance pour son mari. Aïe. Même si elle le trouve « objectivement beau », il manque le petit truc, le frisson. Résultat ? Chaque tentative d’intimité tombe à plat. C’est plutôt ambiance “on dort dos à dos” que passion torride façon Love Island.

Elle avoue même se sentir étouffée. Trop peu d’espace perso, trop de proximité forcée. Pour elle, continuer ainsi n’a pas de sens. Elle pense sérieusement à la fin de leur histoire. Une déclaration franche, couillue (oui, fallait le dire), qui pourrait bien rebattre toutes les cartes.

Mariés au premier regard : l’épreuve de la vraie vie

Ce nouvel épisode rappelle à quel point les débuts féériques peuvent vite se confronter à la réalité. Mariés au premier regard, c’est pas Disney. Et même si le décor est de rêve, la connexion entre deux inconnus ne se commande pas.

Dans cet épisode, on assiste à ce moment délicat où l’un veut y croire, pendant que l’autre sent que ça coince. On a connu des couples compliqués dans la Star Academy 2023, mais là, c’est un vrai dilemme du cœur façon romance contrariée.

Rendez-vous ce lundi pour voir si David trouve enfin les bons mots… ou si Marina tire un trait définitif sur cette aventure.

