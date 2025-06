Victoire du PSG en C1 : comment Luis Enrique a rendu hommage à sa fille disparue

Luis Enrique a marqué l’histoire avec son PSG en remportant la toute première Ligue des champions du club, le 31 mai 2025. Et ce moment magique, il l’a partagé en famille… mais aussi dans l’émotion, avec un hommage bouleversant à sa fille disparue, Xana. Retour sur une soirée inoubliable, entre victoire et tendresse.

Une victoire historique pour Paris… et pour lui

Le Paris Saint-Germain a enfin décroché le Graal. Une finale de Ligue des champions tout simplement légendaire avec une victoire cinglante 5 à 0 face à l’Inter Milan, au cœur de la Fussball Arena de Munich. On s’en souviendra, et pas qu’un peu. À 55 ans, Luis Enrique peut savourer : ce trophée, il l’avait déjà gagné avec le FC Barcelone il y a dix ans, mais là, c’est une autre histoire. C’est la naissance d’un PSG version européenne, et c’est lui le papa de cette aventure folle.

Ce soir-là, il était bien entouré : sa femme Elena Cullell, son fils Pacho et sa fille Sira étaient à ses côtés pour célébrer ce triomphe sur la pelouse. Des sourires, des larmes aussi, car un membre de la famille manquait cruellement : Xana, sa petite fille partie bien trop tôt. Mais son esprit, lui, était partout.

Xana, étoile de la soirée

Xana est décédée en 2019, à 9 ans, d’un ostéosarcome, une forme rare de cancer des os. C’est une douleur dont on ne se remet jamais vraiment, mais Luis Enrique a su transformer ce chagrin en force. Lors de la finale, il arborait fièrement un tee-shirt noir en son hommage, sobre mais puissant, comme un clin d’œil entre eux. Et le plus beau, c’est ce qu’ont fait les supporters parisiens : derrière les buts, un immense tifo représentant Xana et son père, repris d’une photo prise après la victoire du Barça… sauf que cette fois, elle portait les couleurs du PSG. Frissons garantis.

L’émotion était palpable. L’ancien coach du Barça a avoué ne pas avoir besoin de planter un drapeau ou un symbole : “Elle est chaque jour dans mon cœur.” On fond. Il se souvenait encore de ce jour où, petite, elle avait couru sur la pelouse pour planter l’étendard du Barça avec une fierté digne d’un vrai capitaine. Si certains rêvent de trophées, lui partage ses triomphes avec un ange.

Une fondation pour faire vivre l’héritage de Xana

Depuis 2023, Luis Enrique a décidé de donner un sens encore plus fort à son drame personnel en créant la Fondation Xana. Une asso qui aide les familles confrontées à la maladie grave d’un enfant. Un projet qui lui tient évidemment à cœur et qui permet à la mémoire de sa fille de continuer à briller. C’est fort, c’est touchant, et franchement… c’est pépite.

Pendant que certains cherchent encore leur destin dans Les Apprentis Champions, d’autres le construisent avec amour et humanité. Luis Enrique ne se contente pas de gagner des matchs, il inspire.

Xana serait certainement la plus fière de tous les supporters ce soir-là, et quelque chose nous dit qu’elle a peut-être fêté cette victoire avec un petit ballon dans les nuages…

