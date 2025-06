Ginny & Georgia saison 3 : la date et l’heure exacte de sortie

Mettez votre calendrier à jour et prévoyez une grosse session Netflix : la saison 3 de Ginny & Georgia débarque le 5 juin 2025 à 9h01 pétantes. Entre scandales familiaux, secrets bien crades et dilemmes explosifs, les Miller reviennent plus tourmentés (et addictifs) que jamais dans cette série qui a déjà retourné Internet.

Le grand retour des Miller… derrière les barreaux ?

On les avait quittés dans un tourbillon de drames, de mensonges et de larmes. Et visiblement, la série ne compte pas nous ménager. D’après le synopsis OFFICIEL (oui, on y croit déjà fort), Georgia est arrêtée pour meurtre le jour de son mariage. Rien que ça. Petit rappel : le mariage avec Paul Randolph, aka le maire de Wellsbury, censé représenter une nouvelle vie loin du passé cheum de Georgia. Raté.

Et bien sûr, tout ça ne reste pas discret bien longtemps. L’arrestation exposera toute la famille Miller aux projecteurs, genre tabloïds + voisins jaseurs + élèves du lycée qui vont clairement s’en donner à cœur joie. Résultat : un nouveau climat de tensions, avec Ginny en mode tornade émotionnelle. Et franchement, on ne peut que la comprendre.

Ginny face à un choix ultra cornéli­en

Déjà bien secouée dans la saison 2 par l’automutilation, son mal-être profond et les tensions raciales qu’elle subit au lycée de Wellsbury, Ginny va devoir cette fois affronter un choix hyper douloureux : continuer de protéger sa mère, quitte à s’oublier encore un peu plus, ou enfin couper les ponts avec elle pour se reconstruire. Un dilemme qui va gratter bien plus loin que les simples embrouilles mère-fille.

La jeune fille devra également gérer son cercle d’amis en mode Full Drama, avec ses histoires de cœur toujours aussi floues (Team Marcus toujours, vous aussi ?) et la pression d’être, malgré elle, au centre de tous les regards. On sent que la saison va une nouvelle fois jouer très fort sur l’identité, les traumas familiaux et les liens parfois toxiques… Un peu comme quand Alexia dans Les Cinquante ne savait plus à qui faire confiance : sauf que là, c’est la daronne qui peut finir en prison.

Retour de vieux démons… et pas que symboliques

Si vous pensiez que Gil et Zion allaient rester bien tranquilles dans leur coin, détrompez-vous. Le papa biologique et l’ex toxique de Georgia pourraient bien revenir mettre encore plus le dawa dans une famille déjà au bord de l’explosion.

On vous le dit, cette saison sent les règlements de compte, les révélations chocs et les moments où tu cries “NON MAIS ÇA VA PAS !” devant ton écran. Georgia reste fidèle à elle-même : prête à tout pour ses enfants, mais pas forcément de la bonne manière… et cette fois, la justice pourrait bien lui faire payer l’addition.

Ce qu’on peut attendre de la saison 3

Avec ce point de départ 100 % drama, on peut s’attendre à :

Un procès qui risque d’agiter la ville (et les réseaux sociaux )

qui risque d’agiter la ville (et les ) Des flashbacks croustillants sur le passé de Georgia

sur le passé de Georgia Ginny qui essaie de se construire un avenir plus clean

plus clean Austin, qu’on oublie souvent , mais qui pourrait bien nous surprendre

, mais qui pourrait bien Des relations amoureuses en vrille (parce que c’est clairement une tradition ici)

Bref, préparez les mouchoirs, sortez les snacks, bichonnez votre connexion Wi-Fi… et rendez-vous le 5 juin à 9h01 tapantes pour ce troisième round qui s’annonce pépite.