Rumeurs sur Bardella : comment il répond clairement sur sa vie privée et ses obsessions

Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, a décidé de tomber le masque dans l’émission « Une ambition intime » avec Karine Le Marchand sur M6. L’occasion pour lui de parler franchement de sujets perso : son orientation sexuelle, son idéal féminin et même son obsession pour le ménage. Oui, oui, vous avez bien lu.

Jordan Bardella lève le doute sur son orientation

Depuis un moment, des rumeurs traînaient sur l’orientation sexuelle de Jordan Bardella. Visiblement lassé d’entendre tout et n’importe quoi, il a fait une mise au point cash devant Karine Le Marchand : il est hétéro et ça ne fait « pas l’ombre d’un doute ». Voilà qui est dit.

Il a aussi profité de ce passage en télé pour décrire le type de femmes qui le fait craquer. Spoiler : il n’est pas du genre à se laisser impressionner par un joli minois. Ce qu’il kiffe chez une femme, c’est le caractère, l’intelligence et le charisme. En gros, une meuf badass façon Maeva Ghennam version intello peut-être ? On plaisante (à moitié).

Un maniaque du rangement (et c’est peu dire)

Mais si vous pensiez connaître Bardella, attendez de découvrir ce qui suit. Le réel choc, c’est son niveau de maniaquerie. Genre vraiment. À tel point que Marine Le Pen elle-même s’est fendue d’un petit tacle marrant en disant qu’on pouvait littéralement « manger par terre chez lui ». Ça sent la lingette désinfectante à plein nez.

En mode robot aspirateur humain, Jordan fait absolument tout tout seul. Le ménage, c’est lui. Le repassage, c’est lui aussi. Parce qu’il ne fait tout simplement pas confiance aux autres pour que ce soit aussi bien fait que par ses soins. C’est un peu le Toto de l’aspirateur.

Marine Le Pen a tenté de le rassurer en mode maman cool, en lui disant que c’était pas bien grave s’il avait une pliure mal placée sur son t-shirt ou une trace sur ses pompes. En gros, un petit lâcher-prise, ça ferait pas de mal. Mais avec lui, visiblement, ça clashe directement si une serviette est mal pliée.

Une image plus intime qui fait réagir

En s’affichant sans filtre, Jordan Bardella a surpris pas mal de monde. Sur les réseaux, ça a bien buzzé : certains saluent sa transparence, d’autres ironisent sur son besoin de contrôle total (Team chaussettes rangées par couleur, on vous voit). Dans tous les cas, c’est rare de voir un homme politique s’ouvrir aussi franchement, même sur des sujets légers.

Mine de rien, cette mise à nu à la télé lui donne une image moins figée, plus humaine. Et ça, c’est un vrai tournant d’image. On est encore loin du confessionnal de Secret Story niveau drama, mais c’était pas mal pour une première télé perso. Affaire à suivre ?

