Vol de la statue de Macron : la blague de Vianney agite les réseaux sociaux

Ce lundi 2 juin 2025, une drôle de surprise attendait les visiteurs du musée Grévin : la statue de cire d’Emmanuel Macron avait tout simplement disparu. Pas un vol de collectionneur, non non. Ce sont des militants de Greenpeace qui ont orchestré l’opération, avec en bonus une blague signée Vianney. Ambiance Vol au musée et punchline de star au menu.

Un plan digne d’un film de braquage

C’est pas dans La Casa de Papel mais ça aurait pu : trois activistes de Greenpeace ont réussi à mettre la main sur la statue de cire d’Emmanuel Macron. Habillés d’abord en touristes tranquilles, ils ont ensuite joué aux ouvriers modèles pour s’infiltrer dans les coulisses du musée Grévin. Petite couverture sur la statue, une sortie de secours bien choisie, et hop, la silhouette présidentielle a pris la poudre d’escampette.

Leur message ?

Accuser Emmanuel Macron de fermer les yeux sur les entreprises françaises qui continuent de bosser avec la Russie. Un geste symbolique (et un peu théâtral) pour lever le poing contre une politique jugée trop conciliante.

La statue aurait été planquée quelque part dans le 16e arrondissement de Paris. Mais pour l’instant, elle reste aux abonnés absents. Un peu comme certains candidats de Secret Story qui disparaissent dans les couloirs.

Vianney en mode troll

Pendant que tout le monde se demandait où était passée l’effigie présidentielle, Vianney s’offrait un moment de pur troll. Le chanteur, nouvellement statufié au musée Grévin aussi, a publié une vidéo où il se fait passer pour sa propre statue, trompant les visiteurs avec un calme olympien. Franchement, c’est pépite.

Réagissant à l’affaire Macron, Vianney a sorti une vanne bien sentie : « Vous inquiétez pas, c’est la partie 2 de la caméra cachée. » Une phrase qui a fait le tour des réseaux, déclenchant une avalanche de rires et de memes.

Entre action politique et sketch TV, la voilà servie. On dirait un remake des 50, mais version Grand Palais.

Quand l’activisme se mêle au pop et à la provo

Cet enchaînement improbable entre stratégie militante et humour d’artiste dessine un portrait original de la scène française actuelle. D’un côté, des activistes qui utilisent des symboles forts pour faire passer un message politique. De l’autre, une star qui rebondit avec une blague bien trouvée. Résultat : un buzz où critique sérieuse et légèreté cohabitent sans forcer.

Ça pose aussi cette question : jusqu’où peut-on aller pour faire passer un message ? Et est-ce que l’humour léger type caméra cachée n’est pas, parfois, plus percutant qu’un discours barbant ?

La statue de Macron, elle, joue à cache-cache. Et pour une fois, ce n’est pas une séquence de Koh Lanta, mais on y retrouve quand même le goût du défi et la surprise de l’élimination finale.